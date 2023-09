Bei dieser feinen Leserreise werden Sie im 4*-Hotel im Life Class Resort Portoroz untergebracht. Durch eine überdachte Passage sind die Hotels mit dem Zentrum des Wohlbefindens – Terme & Wellness Palace – direkt verbunden. Der Tag nach der Anreise steht zur freien Verfügung: z. B. für Entspannung in den Thermal- oder Meerwasserschwimmbädern, oder für einen Bummel durch Portoroz oder für einen Spaziergang in das nahe Mittelmeerstädtchen Piran. Auf Wunsch können Sie an einem Ausflug zur Olivenernte mit Picknick teilnehmen. Auch Tag drei steht wieder zur freien Verfügung. Wer möchte, kann an einem geführten Ausflug nach Muggia und Triest teilnehmen. Nach dem historischen Muggia geht es mit dem Schiff weiter ans andere Ufer nach Triest, wo Sie bei einer Führung aber auch selbstständig die schönen Sehenswürdigkeiten der Stadt entdecken können.

Das Angebot

Fahrt im 4*-Luxus-Fernreisebus mit Vollausstattung

Unterbringung im 4*-Hotel Life Class Resort in Portoroz mit HP

(Frühstück, Buffet-Abendessen)

Nutzung von Thermal- bzw. Meerwasserschwimmbädern, Hotelanimationsprogramm und Morgengymnastik

Freier Eintritt ins Grand Casino Portoroz und Casino Riviera

Zwei Musikabende mit dem Koroski Kvintet

Fakultativ

Olivenernte-Picknick: 59 Euro

Ausflug Muggia-Triest mit Schifffahrt & Stadtführung: 29 Euro

Zustiege

Seeboden, Spittal/Drau, Villach, Klagenfurt, Wolfsberg, Griffen, Graz-Kaiserwald

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im DZ: 349 Euro

Aufpreise im DZ: Balkon- od. Meerseite: 29 Euro; Balkon- und Meerseite: 58 Euro

EZZ: 72 Euro



Termin: 9.-12.11.2023

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Seiner Reisen

Tel.: (04762) 42 316

E-Mail: office@busreisenseiner.at