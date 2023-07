Eine besondere Reise zu den Festspielen

Die Salzburger Festspiele sind eines der wichtigsten kulturellen Großereignisse in Österreich. Das dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Bei drei exklusiv organisierten Busreisen in die Geburtsstadt von Wolfgang Amadeus Mozart haben Sie die Möglichkeit bei absoluten Highlights der diesjährigen Salzburger Festspiele dabei zu sein. Unter anderem eine Neuinszenierung der Verdi Oper „Falstaff“ mit Gerald Finley in der Hauptrolle, als auch das Stück „Der kaukasische Kreidekreis“ nach Bertold Brecht und ein Konzert der Wiener Philharmoniker im großen Festspielhaus. Bei jeder Reise haben Sie die Möglichkeit Salzburg individuell zu erleben. Die Salzburger Festspiele wurden vor mehr als 100 Jahren von Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt und Richard Strauss gegründet und sind mehr denn je ein Magnet. Lassen Sie sich diese einmalige Chance auf ein exklusives Erlebnis nicht entgehen.

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine:

Termin 1: Wiener Philharmoniker am 21. August 2023 um 21 Uhr

Preis: Bus und Karte Kat. III € 270, Bus und Karte Kat. II € 220 Termin 2: Falstaff Neuinszenierung am 20. August 2023 um 20 Uhr

Preis: Bus und Karte Kat. IV € 320, Bus und Karte Kat. III € 380 Termin 3: Der kaukasische Kreidekreis am 20. August 2023 um 19:30 Uhr

Preis: Bus und Karte Kat. II € 140

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

HWK-Reisewelt

Tel. 0676/8990 1300

Mail: office@hwk-reisewelt.at