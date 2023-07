Italienische Inselparadiese entdecken

Die der Westküste vorgelagerten Inseln Elba, Ischia und Capri zählen zu den schönsten Italiens und sind Sehnsuchtsorte vieler Urlauber. Neben einem milden Klima erwarten Sie bezaubernde Fischerdörfer, prächtige Villen und zahllose Zeugnisse einer wechselvollen Vergangenheit. Tauchen Sie ein in die Urlaubsidylle Ischias, das Künstlerleben auf Capri und begeben Sie sich auf Elba auf die Spuren Napoleons. Sie erwartet eine wunderschöne Rundreise mit landschaftlichen und kulturellen Höhepunkten. Unter anderem steht eine Inselrundfahrt mit Stopp in Porto Azzurro und Marina di Campo auf Elba am Programm. Aber auch das Kloster Montecassino und die Auffahrt zur weltberühmten „Piazzetta „ auf Capri werden Sie begeistern– ebenso wie der Besuch des malerischen Ortes St. Angelo auf der Insel Ischia.

Das Angebot

Fahrt im Komfort-Reisebus

Unterbringung in landestypischen 3* und 4* Hotels

6 x HP

Ausflug zur Insel Elba, Capri und Ischia inkl. Schifffahrt

örtliche Reiseleitung

Verkostung

Eintritt & Führung Kloster Montecassino

Augustgarten

Anacapri.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 25.9.-1.10.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.198 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 130 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Gruber Reisen



Tel.: (0 316) 70 89-99

Mail: buchung@gruberreisen.at