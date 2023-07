Friaul-Julisch-Venetien genießen

Bei dieser Busreise in die Region Friaul-Julisch-Venetien können Sie viele interessante Besichtigungspunkte fernab üblicher Touristenwege erleben. Hier eine Auswahl: Der Ort Venzone am Tagliamento wurde durch zwei Erdbeben 1976 beinahe komplett zerstört, aber wieder im Original aufgebaut. Neben der mittelalterlichen Stadtmauer sehen Sie den Dom, die Cappella di San Michele (mit Mumien) und das Rathaus. Villa Manin: In diesem prunkvollen Gebäudekomplex (17. und 18. Jhdt.) residierten u. a. der letzte Doge von Venedig sowie Napoleon Bonaparte. Die Lagune von Marano: Diese zählt zu den schönsten Naturschutzgebieten Italiens. Während einer Schifffahrt erfahren Sie viel Wissenswertes über die Lagune. Das Castello di Duino thront auf einer steilen Karstklippe über dem Golf von Triest. Der Meerblick ist faszinierend, der Garten paradiesisch, das Schloss ein Ort vieler Anekdoten.

Das Angebot

Busfahrt im Komfortreisebus

Weingut Fossa Mala/Fiume Veneto: 3x ÜN mit Frühstück, 1x 4-

Fischmenü in einem Casone

örtliche Reiseleitung u. v. m.

Einstiege: Schemerlhöhe 31,

Nestelbach; Graz Hbf; Klagenfurt

Minimundus; Villach Hotel Seven

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termine:

30.9.-3.10.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 720 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 72 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Pecnik

Tel. (03133 2313)

autobus@pecnik.at

www.pecnik.at