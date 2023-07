Erleben Sie magische Nächte in Tromsø!

Tromsø ist die „Hauptstadt der Nordlichter“. Nur an wenigen Orten der Welt erlebt man die Aurora Borealis so intensiv wie dort. Wenn die Sonne in Skandinavien in den Winterschlaf geht, erscheint das Nordlicht in all seinen Farben. Die fünftägige Reise zu den Nordlichtern führt Sie von Wien nach Tromsø. Dort erleben Sie eine Stadtführung (Eismeerkathedrale), einen Ausflug auf die Hochebene der Insel Kvaløya und den Besuch einer Huskyfarm. Mit etwas Glück können Sie dort die magischen Nordlichter beobachten. Tags darauf besuchen Sie in Tromsø das Polarmuseum und das Polaria Aquarium. Am Tag vor dem Heimflug machen Sie noch einen Ausflug zu einem Rentiercamp. Es erwartet Sie, ausgerüstet mit winterfester Kleidung, u. a. eine tolle Fahrt mit einem Rentierschlitten.

Das Angebot

Flug ab/bis Wien nach Tromsø

Unterbringung im Mittelklassehotel in Tromsø mit Buffetfrühstück

und 3 x Abendessen. Stadtbesichtigung Tromsø

Eintritte Eismeerkathedrale, Polarmuseum & Polaria Aquarium

Ausflüge und Reisebegleitung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termine:

3.-7.2.2024

17.-21.2.2024

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.970 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 240 Euro

2.-6.3.2024

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 2.070 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 240 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Gruber Reisen



Tel.: (0 316) 70 89-99

Mail: buchung@gruberreisen.at