Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes



Hugo von Hofmannsthals Jedermann basiert auf der Tradition mittelalterlicher Mysterienspiele, insbesondere dem Everyman, einem englischen Mysterienspiel aus dem 16. Jahrhundert. Uraufgeführt wurde das Theaterstück am 1. Dezember 1911 im Berliner Zirkus Schuhmann unter Max Reinhardts Regie. Er inszenierte auch die Premiere am 22. August 1920 bei den Salzburger Festspielen – die Geburtsstunde des Festivals. Mit Ausnahme weniger Jahre wird der Jedermann seither jährlich bei den Festspielen aufgeführt. Wenn auch Sie dieses historische Stück erleben wollen, können wir Ihnen zwischen 21. Juli und 29. August 2023 mehrere Termine anbieten. Untergebracht werden Sie wahlweise in zwei Salzburger Hotels, dem Markus-Sittikus oder dem Arcotel Castellani. Die historische Innenstadt und den Domplatz erreichen Sie in einem Spaziergang von 15 – 20 Minuten. Das Paket kann auf Anfragen auch für eine Nacht gebucht werden.

Das Angebot

Leserreise mit Besuch einer Jedermann-Aufführung

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: zwischen 21. Juli und 29. August 2023

Preise:

Im Hotel Markus-Sittikus:

Preis p. P. im DZ: 495 Euro

Preis p. P. im EZ: 630 Euro

Im Arcotel Castellani:

Preis p. P. im DZ: 545 Euro

Preis p. P. im EZ: 750 Euro

Jeweils inkl. Ticket in der Kategorie IV, zwei ÜN inkl. Frühstück.

Andere Kategorien, 1 ÜN und Ticket Only auf Anfrage.





Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

MS6 Reisegesellschaft

Mießtaler Straße 14

9020 Klagenfurt

Tel.: (0463) 57 920

Mail: info@ms6.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.