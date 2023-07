Mit dem E-Bike dem Genuss auf der Spur

Das ist wohl die schönste Art und Weise, wie Sie das italienische Piemont kennenlernen können: Sie radeln mit RETTER Reisen durch die bunt gefärbten Weinhügel rund um Monferrato und entdecken dabei Highlights wie die Stadt Turin. Sie nächtigen im Wine & Spa Resort Ca’San Sebastiano, einem historischen Agriturismo mit ganz viel Charme. Sie genießen die herrliche Küche des Hotels und freuen Sie sich auf eine Führung im Weinkeller der Familie Vellano. Und zum Abschluss einer erlebnisreichen Reise erwartet Sie ein Aperitif-Abendessen im Bistrot „Le Botti“. An insgesamt vier Tagen satteln Sie Ihr E-Bike: Am ersten Radtag stehen der Monferrato, der Tuff und die Infernot (50 km, 600 Hm) auf dem Plan. Am zweiten der Monferrato und seine Türme (45 km, 650 Hm), am dritten radeln Sie 50 leichte Kilometer zwischen Fluss und Hügeln. Zuletzt fahren Sie entlang des Pos noch ins Zentrum von Turin (45 km, 350 Hm).

Das Angebot

Fahrt im RETTERLuxus-Reisebus

5x ÜN im Hotel Ca’San Sebastiano

4x Drei-Gang Abendessen inkl. ein Glas Wein und Wasser.

1x Aperitif und Dinner im Le Botti Bistrot

1x Kellerführung und Weinverkostung

Stadtführung Turin

Örtlicher deutschsprachiger Radguide

RETTER-Reiseleitung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 22.-27.10.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.249 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 198 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Retter Reisen

Winzendorf 144

8225 Pöllau

www.retter-reisen.at

Tel.: (0 3335) 3900

Mail: reisen@retter.at