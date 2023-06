Strandurlaub und Städteflair

Alicante ist eine Hafenstadt an der Costa Blanca im Südosten Spaniens und die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Genießen Sie bei dieser

Reise angenehme Temperaturen und die Toplage Ihres Erwachsenen-Hotels in Calpe (direkt am Meer und ca. 300 Meter von der Altstadt entfernt). Die Ausflüge in die Umgebung dürfen dabei nicht fehlen. Am ersten Tag geht es nach dem Direktflug von Klagenfurt nach Alicante direkt zum Hotel. An den darauffolgenden Tagen können Sie an Ausflügen nach Valencia, Elche und Alicante sowie nach Villajoyosa und Altea teilnehmen. Am letzten Tag geht es nach dem Frühstück zurück zum Flughafen und direkt zurück nach Klagenfurt, beziehungsweise am 29. Oktober nach Venedig mit anschließenden Bustransfer nach Klagenfurt.

Das Angebot

Direktflug ab Klagenfurt nach Alicante, Eco Class, 20 kg Freigepäck

Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen

4 oder 7 Nächte im 4* superior Grand Hotel Sol y Mar/Calpe auf Basis Nächtigung/Frühstück

HITREISE-Reisebegleitung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Termine: 1.-8.10.2023 oder 25.-29.10.2023

Preis pro Person im DZ:

1.-8.10.2023: 895 Euro

25.-29.10.2023: 695 Euro

1.-8.10.2023: 895 Euro 25.-29.10.2023: 695 Euro Aufpreis Halbpension: 25 Euro/Nacht

Bustransfer ab Graz/Hbf nach Klagenfurt/Flughafen: 100 Euro

Ausflugspaket (3 Ausflüge): 220 Euro oder auch einzeln buchbar

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.



Hitreise GmbH

6x in Kärnten

Tel.: (04352) 37370

E-Mail: hitreise@hitreise.at



Buchung unter: www.hitreise.at/hitreise-exklusiv/alicante/