Yoga- und Wandern im Triglav-Nationalpark

Erleben Sie die einzigartige Berglandschaft des Triglav-Nationalparks bei dieser exklusiven Leserreise! Die Pokljuka-Hochebene ist eine atemberaubende alpine Region in den Julischen Alpen in Slowenien. Sie ist bekannt für ihre unberührten Wälder, kristallklaren Bäche und atemberaubenden Bergblicke. Das ist der ideale Ort für ein Yoga-Retreat, um den Stress des Alltags hinter sich zulassen. Bringen Sie Körper und Geist bei ausgedehnten Yoga-Sessions mit einer lokalen Yoga-Lehrerin wieder ins Gleichgewicht und entdecken Sie den Nationalpark mit seinen unzähligen Routen und Wanderwegen. Während Ihres Aufenthalts sind Sie im Hotel Jelka, einem charmanten Rückzugsort in den Bergen, untergebracht. Dort genießen Sie neben einem atemberaubenden Blick auf die umliegenden Berge auch das Restaurant mit köstlicher lokaler Küche sowie den Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool.

Das Angebot

Anreise mit dem Zug ab Graz

Unterkunft im Hotel Jelka

Frühstücksbuffet und Abendessen

tägliche Yoga- und Meditationseinheiten

zwei vierstündige Wanderungen im Triglav Nationalpark

Retter Sports Reisebegleitung ab mind. 10 Teilnehmer:innen

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer ab 878 EUR

EZZ: 80 EUR

Termin: 5.-8.10.2023



RETTER Sports

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 37a, Graz

Büroöffnungszeiten: Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr

Tel. (0316) 815 415

E-Mail: info@retter-sports.com

www.retter-sports.com