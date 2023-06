Wanderreise nach Georgien

Erleben Sie eine abenteuerliche und mitreißende Reise durch das unentdeckte Georgien! In zwölf Tagen erkunden Sie atemberaubende Wanderrouten, stürzen sich in das pulsierende Treiben der Hauptstadt Tiflis und enthüllen die Geheimnisse der georgischen Küche und Weintradition. Gemeinsam mit einheimischen Guides wandern Sie abseits der ausgetretenen Pfade und gewinnen dabei faszinierende Einblicke in die reiche Kultur und Geschichte des Landes. Sie sind auf den schönsten Trekkingrouten Georgiens unterwegs, deshalb übernachten Sie in verschiedenen Unterkünften – von Boutique-Hotels bis hin zu lokalen Gasthäusern. Jede Unterkunft ist ein Abenteuer für sich und wird Ihre Reise zu etwas Besonderem machen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt Georgiens und erleben Sie ein authentisches Reiseabenteuer, das Sie für immer in Erinnerung behalten

Das Angebot

Flug ab/bis Wien

Übernachtungen inkl. Frühstück

Verpflegung (Halbpension und dreimal Vollpension mit

Local Guides

Weinverkostung

Kochkurs

Wanderungen mit Wanderguide

Museen und Eintritte laut Programm

Fahrt mit der längsten Seilbahn der Welt

Besuch einer georgischen Künstlerin

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer ab 2.365 EUR

EZZ: 395 EUR

Termin: 10.-21.9.2023



RETTER Sports

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 37a, Graz

Büroöffnungszeiten: Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr

Tel. (0316) 815 415

E-Mail: info@retter-sports.com

www.retter-sports.com