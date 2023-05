Dieses Achtsamkeitsretreat im Waldviertel bietet wunderschöne Natur, eine sehr gemütliche Unterkunft und die große Chance, bei Yoga- und Meditationseinheiten neue Kräfte zu tanken.

Abschalten, loslassen, das Neue willkommen heißen – das ist das Motto des Achtsamkeitsretreats im schönen Waldviertel am Ottensteiner Stausee. Dessen Hügel, Wälder und Wiesen bieten eine ideale Kulisse für Naturliebhaber und Erholungssuchende. In unmittelbarer Nähe des Stausees gibt es zahlreiche Wander und Radwege, auf denen man die Landschaft erkunden kann. Der ideale Ort für alle, die im Zuge des Achtsamkeitsretreats in der Natur wieder zu sich selbst finden wollen. Auftanken. Bei Neumond tanken die Teilnehmer:innen gemeinsam mit Yogalehrerin und Achtsamkeitstrainerin Marlies von allesachtsam neue Kraft. Sie wohnen direkt am Ottensteiner Stausee, im Wohlfühlhotel Ottenstein. Von dort ist es nur ein Katzensprung zum Sonnentor, wo man bei einer Kräuterwanderung alles über die Welt der Wildkräuter erfährt. Tauchen Sie in eine Welt der Entspannung und Erneuerung ein und freuen Sie sich auf vier Tage voller Yoga und Achtsamkeitsritualen!

Das Angebot

Schönes Hotel am Ottensteiner Stausee (3x ÜN + HP)

tägliche Yoga- und Meditationseinheiten

Kräuterwanderung bei Sonnentor

Loslass-Rituale

Impulsvortrag Yogaphilosophie & Achtsamkeit

Anreise und individuelle Ausflüge nicht inkludiert

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer ab 690 EUR

EZZ: 120 EUR

Termin: 14.-17.9.2023



