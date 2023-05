Im Wolkenturm in Grafenegg, unter freiem Himmel, ertönen auch in diesem Sommer wieder die schönsten Klänge. Ludwig van Beethoven und Tschaikowskys Symphonie Nr. 1 werden vom Estonian Festival Orchestra und Rudolf Buchbinder inszeniert. Am ersten Tag wird bei einer Führung das größte mittelalterliche Stift Österreichs erkundet und Sie erfahren das ein oder andere Geheimnis, zum Beispiel warum das Stift Geburtsstätte der Österreichischen Staatsfarben ist. An Tag zwei gibt es eine Landschaftsfahrt durch die Wachau und durch den ruhigen Nibelungengau und am Abend wartet ein beeindruckendes Konzert im Wolkenturm mit Rudolf Buchbinder und dem Estonian Festival Orchestra. Zuletzt erwartet Sie am dritten Tag Architektur aus der Barockzeit und aus dem Jugendstil beim Rundgang durch St. Pölten. Sie lauschen den Geschichten aus der Stadt über interessante Persönlichkeiten und lustige Begebenheiten.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

2x Übernachtungen

Frühstück im Arte Hotel Krems

Führung im Zisterzienserstift Lilienfeld

Nibelungenfahrt durch die Wachau mit Schloss Greinburg

Führung durch die Barockstadt St. Pölten

RETTER Insider Reiseleitung vor Ort.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin : 16.-18.8.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 459 Euro (nicht inkludiert: Mittagessen, Abendessen)

Einzelzimmerzuschlag: 39 Euro

Konzertkarte Platzgruppe 1 Grafenegg: 144 Euro (nicht inkludiert)

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Retter Reisen

Winzendorf 144

8225 Pöllau

www.retter-reisen.at

Tel.: (0 3335) 3900

Mail: reisen@retter.at