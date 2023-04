Belcanto vor einer magischen Kulisse

Eine Italienreise mit Bellinis Oper „La Sonnambula“ auf Castello di Spessa als Höhepunkt.



Vom 5. bis 7. Juli entführen wir Sie auf unserer Leserreise nach Friaul-Julisch Venetien. Auf dem Weg nach Süden machen wir Halt in Venzone, der durch das Erdbeben von 1976 zerstörten und wieder aufgebauten Stadt. Danach geht es weiter nach Udine, wo Sie Ihr Hotel beziehen. Unser Tipp: Um 18 Uhr trifft man sich dort auf der Piazza Matteotti gern auf einen „Sprizz“. Der zweite Tag der Reise beginnt mit ei-nem Rundgang durch Udine, wo Sie venezianische Architektur, das Schloss und Kunstwerke des Malers Tiepolo bewundern können. Am Abend steht ein Besuch des Castello di Spessa auf dem Programm. Dort wohnen Sie nach dem Abendessen Bellinis Oper „La Sonnambula“ bei – unter freiem Himmel ein ganz besonderes Erlebnis! Am dritten Tag lassen wir die Reise in der Langobardenstadt Cividale ausklingen.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

2x ÜN mit Frühstück im Hotel Ambassador Palace**** in Udine

Opernkarte der Kategorie Gold

1x Sommerliches Buffet im Castello di Spessa auf der Schlossterrasse

Eintritte: Udine Palazzo Patriarcale & Langobardischer Tempel

Weinverkostung mit Snack in einem Agriturismo

RETTER Reiseleitung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 5.-7.7.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 498 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 100 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Retter Reisen

Winzendorf 144

8225 Pöllau

www.retter-reisen.at

Tel.: (0 3335) 3900

Mail: reisen@retter.at