Traumhafte Kreuzfahrt mit den Höhepunkten Florida, Jamaika, Mexiko, Bahamas und Puerto Rico!

An Bord der MSC Seascape, dem Schwesterschiff der innovativen MSC Seashore, erwartet Sie ein unvergessliches Erlebnis. Das hochmoderne Design des Schiffes bringt Sie durch ihre beeindruckenden Außenbereiche, die zum Entspannen, Essen und zur Unterhaltung einladen, dem Meer so nah wie nie zuvor. Erleben Sie mit Geo-Reisen eine aufregende Kreuzfahrt von Miami in den Süden. Entdecken Sie die schönsten Orte der Karibik und verbringen Sie erholsame Tage an Bord. Bestaunen Sie die Dunn's River Falls, einen der bekanntesten Wasserfälle Jamaikas. Schnorcheln & Tauchen Sie im glasklaren Wasser vor Cozumel. Erleben Sie die Privatinsel MSC Marine Reserve Ocean Cay auf den Bahamas und spazieren Sie durch die faszinierende Altstadt von San Juan. Erkunden Sie in Miami den Art Deco Distrikt in South Beach und die von Restaurants, Cafés, Bars und Geschäften gesäumte Straßen.

Reiseroute:

Miami – Erholung auf See - Jamaika – Cayman Inseln – Mexiko – Erholung auf See – Ocean Cay MSC Marine Reserve – Florida – Bahamas – Erholung auf See – Puerto Rico – Dom. Republik – Erholung auf See – Ocean Cay MSC Marine Reserve – Miami (Ausschiffung, Transfer & Rückflug)

Das Angebot

Flug Wien-Miami-Wien (mit Umsteigeverbindung) inkl. Flughafengebühren

14 Nächte Kreuzfahrt an Bord von MSC Seascape

Vollpension

Getränkepaket „Easy“ an Bord im Wert von 546 Euro pro Person

Hotel-Servicegebühr an Bord im Wert von 210 Euro pro Person

Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen

1 Hotelübernachtung in Miami, alle Transfers vor Ort

Reisebegleitung ab/an Wien ab 30 Personen

Angebot gültig nur für Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 23.2.-10.3.2024

Preise pro Person:

Innenkabine ab 2.999 Euro (statt 4.357 Euro)

Außenkabine ab 3.299 Euro (statt 4.957 Euro)

Balkonkabine ab 3.499 Euro (statt 5.557 Euro)

Einzelkabinen und Mehrbettbelegungen auf Anfrage buchbar.

Bustransfer ab/bis Graz um 95 Euro pro Person, ab/bis Klagenfurt ab 145 Euro pro Person (jeweils min. 6 Personen).

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

GEO Reisen

Hamerlinggasse 6

8010 Graz

Tel: (0316) 81 30 01

Mail: graz@geo.at