Der Zauber Süddänemarks im Frühling

Entdecken Sie die malerische Stadt Sønderborg und ihre Umgebung zur schönsten Reisezeit im Mai!

Sønderborg ist eine von drei Städten in Dänemark mit einem ganz besonderen Charakterzug – sie wird von einem Sund, einer Meerenge oder einem Kanal, geteilt. Der größte Teil der Stadt liegt auf der Insel Als. In Sønderborg haben Sie die Natur direkt vor Ihrer Haustür, mit der Lage am Wasser und dem wunderschönen Waldgebiet Sønderskoven. Die umliegende Region hat zahlreiche Highlights zu bieten und macht eine Reise nach Sønderborg zu etwas ganz Besonderem. Das einzigartige Programm dieser Reise, mit einer Kombination aus geführten Besichtigungen und eindrucksvollen Landschaften bietet die Möglichkeit die wunderbare Vielseitigkeit der Region kennen zu lernen.

Das Angebot

Direktflug ab/bis Graz nach Sønderborg

3 x Nächtigung mit Halbpension im 4* Hotel Sønderborg Strand

Ausflugs- und Besichtigungspaket lt. Programm.

Hier ein Auszug:

Altstadtrundgang Sønderborg,

Ganztagesausflug Aabenraa & Schloss Gravenstein Ganztagesausflug Insel Årø

Besuch eines Weingutes

Schifffahrt am Haderslev Damm

Halbtagesausflug Mögeltondern inkl. Eintritt Schloss Schackenborg

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 18.-21.5.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.220 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Gruber Reisen



Tel.: (0316) 70 89 99

Mail: buchung@gruberreisen.at