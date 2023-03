Mit der Luxusyacht durch die Inselwelt...

Die ganze Schönheit Kroatiens lässt sich nur vom Meer aus entdecken. Mit der Mini-Kreuzfahrt von Kuoni genießen Sie acht unvergessliche Tage zwischen mediterranen Städten und atemberaubender Inselwelt. An Bord der 42-Meter-Yacht MS Fantazija wird die Reise besonders luxuriös. Am ersten Reisetag entdecken Sie die Stadt Split, in der Sie auch eine Nacht verbringen. An Tag zwei geht es dann aufs Meer hinaus zur Insel Bracˇ. Hier können Sie am berühmten Strand Goldenes Horn ins kühle Nass springen. Am nächsten Tag steht nach einem Badestopp in einer idyllischen Bucht die Insel Hvar auf dem Programm. Tag vier der Reise bringt Sie nach Korcˇula, wo Sie die bezaubernde Altstadt nicht verpassen sollten. Tags darauf geht es zum Naturparadies der Elaphiti-Inseln und schließlich nach Dubrovnik. Hier verbringen Sie zwei Nächte und unternehmen einen Ganztagesausflug zur einmalig schönen, fjordartigen Bucht von Kotor in Montenegro.

Das Angebot

Bahnkarte ÖBB Heimatbahnhof -Flughafen Wien Schwechat und zurück

Linienflug Wien – Split und Dubrovnik – Wien

Transfers Flughafen – Hotels und retour

Altstadtführung in Split

1 Übernachtung mit Frühstück im Art Hotel in Split od. ähnlich

4 x Übernachtung in Doppel-Zweibettkabinen und Kreuzfahrt laut Programm

4 x Halbpension und Begrüßungs-Cocktail bei Ankunft an Bord

Olivenöl- und Weinprobe an Bord

1 x Montenegro Ausflug ab Schiff bis Hotel

2 Übernachtungen mit Halbpension im Hotel Lero in Dubrovnik od. ähnlich

1 x Altstadtbesichtigung Dubrovnik

Deutschsprachige Betreuung

Angebot gültig nur für Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 9.-16.6.2023

Preis: Ab 2.150 Euro pro Person im DZ

Mindestteilnehmer: 35 Personen

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Kuoni GesmbH

Sackstraße 14

8010 Graz

T. (0316) 82 45 71

Mail:office.graz@kuoni.at