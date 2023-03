Karibisches Flair im Blau des Mittelmeers

Sardinien erleben, das heißt: Die Augen über das tiefblaue, glitzernde Meer wandern lassen, die Schönheit der Inselnatur und ihre kräftigen Farben bestaunen, ätherische Düfte inhalieren und das Rauschen der Wellen zum Entspannen nutzen. Das alles funktioniert nicht nur an einem besonderen Ort auf Sardinien, sondern quasi rund um die gesamte Insel. Was dürfen Sie nun von Ihrer Leserreise erwarten: Tag 1 ist der Anreisetag via Selbstanreise oder fakultativem Bustransfer ab Graz und Klagenfurt nach Triest. Von dort fliegen Sie noch am selben Tag direkt nach Cagliari/Sardinien. Zwischen dem zweiten und siebten Tag stehen höchst angenehme Dinge wie Entspannen am Pool, die Sonnenstrahlen am Strand genießen oder fakultative Ausflüge auf dem Programm. Beispielsweise nach Nora, das als älteste Stadt Sardiniens gilt. An Tag 8 fliegen Sie wieder nach Triest zurück und von dort gehts in die Heimat – mit dem Bus oder selbstständig.

Das Angebot

Flug ab/bis Triest nach Cagliari mit Malta Air, Eco Class, 20 kg Freigepäck

Transfer Flughafen – Hotel –Flughafen

7 Nächte im 4*Hotel Sighientu oder im 5* Falkensteiner Resort Capo Boi auf Basis HP

HITREISE-Reisebegleitung

Angebot gültig nur für Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termine : 6.-13.5.2023 oder 21.-28.10.2023

: 6.-13.5.2023 oder 21.-28.10.2023 Preis pro Person im DZ: 899 Euro

(Oktobertermin: + 99 Euro)

Aufpreis: 5*Falkensteiner Hotel Capo Boi: 396 Euro

Bustransfer ab Graz/Klagenfurt nach Triest: 100 Euro

Ausflug nach Nora: 85 Euro

Ausflug nach Barumini: 95 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Hitreise GmbH

Karfreitstraße 3

9020 Klagenfurt

Tel.: (0463) 59 55 00

Mail: hitreise@hitreise.at



Buchung unter: www.hitreise.at/reiseuebersicht/flugreisen