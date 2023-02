Mit dem Sonderzug Richtung Süden...

Diese österliche Salonzugreise im historischen Sonderzug beginnt frühmorgens um ca. 6 Uhr am Hauptbahnhof Wien, mit Zustiegsmöglichkeiten entlang der Südstrecke Richtung Opatija. Wie zu Kaisers Zeiten setzt sich der Sonderzug (mit vorreservierten Sitzplätzen im Salonwaggon) langsam Richtung Opatija in Bewegung. Der Weg ist bei dieser Reise Teil des Ziels, aber auch das Ziel selbst hat einiges zu bieten: An den insgesamt vier Reisetagen lernen Sie unter anderem Opatija und seine Umgebung sowie Rijeka kennen, tauchen in den Städten Kastav und Moscenicka Draga in die Vergangenheit der Adriaküste ein und dinieren bei einem Panorama-Abendessen über den Dächern von Opatija. Der Termin für diese Reise ist der 7. bis 10. April 2023, der Preis beträgt 849 Euro pro Person im DZ, inklusive drei Nächtigungen im Vier-Stern-Hotel Bristol (oder einem ähnlichem).

Das Angebot

Nostalgische Sonderzugreise Wien - Opatija und zurück

Reservierter Sitzplatz im Salonwaggon

1 x Frühstück bei der Anreise im Zug

3 Übernachtungen im 4* Hotel Bristol (oder ein ähnliches) in Opatija

tägliches Frühstücksbuffet und 2 x Buffet Abendessen

1 x Abendessen über den Dächern von Opatija

Besichtigung und Eintritt Schifffahrtsmuseum

Zustiegstelle Graz mit Buszubringer u. v. m.

Angebot gültig nur für Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 7.-10.4.2023

Preis: Ab 849 Euro pro Person im DZ

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Kuoni GesmbH

Sackstraße 14

8010 Graz

T. (0316) 82 45 71

Mail:office.graz@kuoni.at