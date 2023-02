USA – das Flair der Südstaaten erleben!

Erleben Sie eine unvergessliche Reise durch die Südstaaten von den USA. Sie beginnen in Washington D.C., mit dem Weißen Haus und dem Sitz des US-Kongresses. Tauchen Sie in Williamsburg in das "Paris der neuen Welt" ein. In Myrtle Beach können Sie bei einem Spaziergang den Ausblick auf den Ozean genießen. Auch Savannah wartet auf Sie – eine charmante Stadt gelegen am Savannah River mit toll erhaltenen Kolonialhäusern. In Nashville schlagen die Herzen von Country-Fans höher – Sie besuchen die Country Music Hall of Fame. Im Kontrast dazu steht Memphis – der Geburtsort des Rock’n’Rolls. Sie besuchen Graceland, den ehemaligen Wohnsitz von Elvis Presley. Das abschließende Highlight Ihrer Reise ist New Orleans. Sie erleben den Charme des French Quarters und eine Fahrt mit einem historischen Schaufelrad-Dampfers.

Das Angebot

Transfer von Klagenfurt und Graz zum Flughafen Wien (nur bei Anreise)

Flug Wien-Washington, Rückflug New Orleans-New York-Wien nach Klagenfurt bzw. Graz mit Austrian Airlines, 1 Freigepäck von 23 kg pro Person

Busrundreise mit einem 15-Sitzer Tourleader-Minibus

10x Nächtigung in Rundreise-Mittelklassehotels, Basis Frühstück

Stadtführung in Washington D.C.

Eintritt Museumsdorf Colonial Williamsburg

Besuch Magnolia Plantage in Charleston

Trolleytour durch Savannah

Stadtrundfahrt Atlanta

Besuch Jack Daniel’s Destillerie (inklusive Verkostung)

Besuch Museum Country Hall of Fame

Besichtigung Graceland

Stadtspaziergang in Natchez

Stadtrundfahrt in New Orleans

Fahrt mit einem Schaufelrad-Dampfer inklusive Abendessen

Hitreise-Reisebegleitung (Nativespeaker) ab Kärnten

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer ab 4.990 Euro

EZZ: 1.200 Euro

Termin: 11.-22. Juli 2023





Hitreise GmbH

5x in Kärnten

T. (0463) 59 55 00

hitreise@hitreise.at

https://www.hitreise.at/reiseuebersicht/flugreisen/