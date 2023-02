Unvergessliche Erlebnisse in Jordanien

Im Königreich Jordanien erwarten Sie unvergessliche Erlebnisse. Die geheimnisvollen Wüstenschlösser und die mächtige Kreuzritterburg Kerak werden Sie ebenso beeindrucken wie der Berg Nebo, von dem Moses das Gelobte Land erblickte. Bestaunen Sie großartige antike Bauwerke aus rotem Sandstein in der berühmten Felsenstadt Petra und genießen Sie die eindrucksvolle Wüstenlandschaft, ein Bad im Toten Meer und die Küstenstadt Aqaba am Roten Meer. Höhepunkte sind die unvergleichliche Nabatäerstadt Petra mit ihren Palästen, umgeben von hohen Felswänden, sowie das Abenteuer Wüste bei einer unvergesslichen Jeep-Tour im Wadi Rum. In Aqaba können Sie die einzigartige Unterwasserwelt bei einer Glasbodenboot-Tour erleben, und im Toten Meer können Sie sich, am Rücken liegend, im extrem salzhaltigen Wasser bequem treiben lassen.

Das Angebot

Flug Wien–Amman–Wien mit AUA

sieben Nächtigungen mit Halbpension in 4****Hotels

Rundfahrten und Transfers im komfortablen Reisebus

Eintrittsgebühren und Visagebühr Jordanien

Jeep-Tour im Wadi Rum

deutschsprachige Reiseleitung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preise:

Preis/Person im Doppelzimmer ab 1390 EUR

EZZ: 265 EUR

Bus ab Graz 95 EUR bzw. ab Klagenfurt 145 EUR

Termin 1: 21. bis 28.9.2023

Termin 2: 2. bis 9.10.2023

Geo Reisen

Hamerlinggasse 6

8010 Graz

T. (0316) 813 001

graz@geo.at