Ein Besuch auf der Insel der Kontraste

Korsika ist nicht nur wegen seines berühmtesten Sohns, Napoleon Bonaparte, ein Begriff. Auch als Naturparadies bietet die Insel atemberaubende Kontraste zwischen dem hochalpinen Landesinneren, den traumhaften Stränden und ihrer anmutenden Küstenlandschaft. Bei dieser einwöchigen Reise (die Termine finden Sie im Kasten rechts) erleben Sie Korsika zur saisonalen Blütezeit im Frühling, sprich von der wahrlich schönsten Seite. Sie nächtigen im „Störrischen Esel“, einem Bungalowdorf im Nordwesten mit Naturpark und nahe am idyllischen Hafenstädtchen Calvi gelegen. Vier Ausflüge stehen auf dem Reiseprogramm: Einer führt in die Balagne („Garten Korsikas“), einer an die zerklüftete Westküste, zudem besuchen Sie Ile Rousse und eine exquisite Verkostung korsischer Spezialitäten. Die restliche Zeit steht zur freien Verfügung. Gerne können Sie vor Ort an der Rezeption des Feriendorfs weitere Aktivitäten buchen.

Das Angebot

Charterflug ab/bis Graz

Transfer ab/bis Flughafen Calvi

7 Übernachtungen im Feriendorf "Zum Störrischen Esel"

7x Frühstücks- und Abendbuffet sowie kleines Mittagsangebot.

Vier Ausflüge laut Programm

Preise pro Person zu folgenden Terminen:

Bungalow A (Doppelbelegung) bzw. B (Einzelnutzung)

7.–14. 5. 2023: A: 1295 €, B: 1443 €

14.–21. 5. 2023: A: 1415 €, B: 1543 €

21.–28. 5. 2023: A: 1415 €, B: 1543 €

11.– 18. 6. 2023: A: 1455 €, B: 1603 €

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.