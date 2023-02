Dörfer, Palazzi, Piazze und viel Kulinarik

Bei dieser Busreise in den westlichen Teil der Region Friaul-Julisch-Venetien und nach Venetien erleben Sie die Region fernab üblicher Touristenwege. Typische kulinarische Spezialitäten, einige der schönsten Dörfer Italiens und venezianische Palazzi werden Sie in diesen vier Tagen begeistern. Hier ein paar Highlights der viertägigen Busreise: Tag eins bringt sie nach Spilimbergo, wo sie das mittelalterliche Städtchen und die wohl bedeutendste Mosaikschule weltweit besichtigen werden. An Tag zwei stehen die Orte Sacile („Garten Venedigs“), Borgo Portobuffolè, das malerische San Vito al Tagliamento und der Besuch des Weinguts Tomasella auf dem Programm. Tags darauf besuchen Sie Polcenigo und Pordenone, die Stadt der Künste. Der letzte Reisetag führt Sie zunächst in das malerische Portogruaro mit venezianischem Flair und in die Abtei Sesto al Reghena.



Das Angebot

Busfahrt im Komfortreisebus

3x Nächtigung und Frühstück im 4****-Hotel Due Leoni in Sacile

3x Abendessen mit Wein im Restaurant La Piola

örtliche Reiseleitung

alle Eintritte lt. Programm

Grappa-Verkostung

Weinprobe mit Imbiss

Schokolade-Degustation

Audiogeräte für Führungen

Mittagessen mit typischen friaulischen Spezialitäten

Harfenkonzert im Barock-Theater San Vito

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 22.-25.6.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 730 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 72 Euro

Einstiegstellen:

Reisebüro Pecnik in Nestelbach

Graz Hauptbahnhof

Klagenfurt Minimundus

Villach Hotel Seven

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

L. Pecnik Autobusbetrieb

Schemerlhöhe 31

8302 Nestelbach

Tel.: (0 3133) 23 13

Mail: autobus@pecnik.at

Web: www.pecnik.at