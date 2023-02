Hamburg sehen, hören und spüren

So viel wurde schon über Hamburg geschrieben. Sie sei: Eine Stadt zwischen Festland und Meer. Eine Stadt der Kulturen und Ideen, wo es Tradition ist, mit Traditionen zu brechen. Hamburg weiß Menschen zu begeistern – und Sie können bei dieser Reise in das Flair einer Weltstadt schnuppern. Diese spiegelt sich nicht zuletzt in einem Gebäude wider, das akustische und architektonische Maßstäbe setzt: Die Elbphilharmonie. Selbstredend, dass sie einer der Höhepunkte der Leserreise ist. Das NDR Elbphilharmonie Orchester mit der Pianistin Yuja Wang und unter Leitung von Stardirigent Esa-Pekka Salonen wird Ihnen ein besonderes Erlebnis bereiten. Was Ihnen Hamburg sonst noch bietet: eine Stadt und eine Hafenrundfahrt und den Hafengeburtstag. Optional können Sie Richard Wagners Oper „Tannhäuser“ in der Hamburgischen Staatsoper erleben (Preis p. P.: 135 Euro). Ebenfalls auf dem Programm: Leipzig und Dresden.

Das Angebot

Tickets der 1. Kategorie für das Konzert des Elbphilharmonie-Orchesters mit Yuja Wang unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen.

Luxusreisebus**** ab/bis Klagenfurt, Graz oder Wien

Leipzig & Dresden: je eine Übernachtung im 4*-Hotel inkl. HP

Reisebegleitung

Dresden u. Leipzig Stadtführung

Hamburg: Stadt-/Hafenrundfahrt

3 Übernachtungen im 4*-Hotel Reichshof inkl. Frühstück

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 4.-9.5.2023

Preis pro Person im DZ ab 1.995 Euro



