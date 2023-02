Radeln, Therme und Weingenuss

Leidenschaftliche Radfahrer aufgepasst! Diese fünf wunderbaren Tage auf dem Drahtesel sollten auf keinen Fall in Ihrem Kalender fehlen: Zwei Slowenien Radreisen (Termine siehe Kasten rechts) führen Sie ins Vier-Ländereck Slowenien, Kroatien, Ungarn und Österreich , das Sie genussvoll via E-Bike oder Fahrrad erkunden können. Wo fleißig geradelt wird, soll aber auch die Entspannung nicht zu kurz kommen. Folglich können sich die Teilnehmer:innen der Reisen auch auf Wellness in der Therme 3000 und im 4-Sterne Hotel Ajda freuen. Die beiden Reisegruppen erkunden bei den geführten Rad-touren (zwischen 45 und 62 Kilometer pro Tag) u. a. die hügelige Landschaft der pannonischen Ebene. Dabei sehen sie den Naturpark Goricko, das märchenhafte Schloss Grad Go-ricko, die Jeruzalemer Weinstraße und vieles mehr. In Ungarn gehts’s ins Töpferdorf Magyarszombatfa und über über Kobilje zum Bukovnica-See mit der St. Veit-Wasserquelle.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

Radtransport im Radanhänger

4 x ÜN im 4-Sterne Hotel Ajda, HP

Geführte Radtouren (Deutsch)

1x Brettljause und 1 Glas Wein

Weinverkostung am letzten Tag

Eintritte: Museum Grad Goricko

Ortstaxe und Anmeldegebühr

RETTER Reiseleitung

Ermäßigtes Parkticket Graz Hbf (für Gäste ab/bis Kärnten)

Alternativ: eine Strecke Zugticket: Kärnten – Graz – Kärnten

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin 1: 16.-20.7.2023

Termin 2: 17.-21.9.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 735 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 85 Euro

5-Tage-E-Bike-Miete: 190 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

