Wo die Nordseewellen an den Strand fließen

Diese sechs Urlaubstage im Rahmen der Leserreise „Nordsee“, die Sie in den Norden Deutschlands bringt, haben es wahrlich in sich: Seehundbänke und das Wattenmeer - halb Meer, halb Land: Das sind die Wahr- und Markenzeichen einer Region bzw. Landschaft, die in vielen alten Seemannsliedern besungen wird. Es erwarten die Reisenden Sehnsuchtsorte wie die malerischen Inseln Sylt, Amrum und Föhr, die man nicht zuletzt aus unzähligen Filmen kennt – und die man einmal im Leben live entdecken muss. Auch die berühmten Sanddünen und Strandkörbe und die „Rote Insel“, Helgoland, fehlen nicht im Programm dieser außergewöhnlichen Reise. Und als abschließender Höhepunkt geht es in die „Freie und Hansestadt“ Hamburg: Michel, Rathaus, Außenalster, Hafen, Reeperbahn und vieles mehr lassen sich dort entdecken. Mit Direktflug nach Hamburg von Graz und wieder zurück!

Das Angebot

Direktflug ab/bis Graz nach Hamburg.

Rundfahrt und Ausflüge laut Programm im Komfortbus

Unterbringung in einem schönen Mittelklassehotel mit 5 x HP

Schifffahrt Wattenmeer

Zugfahrt zur Insel Sylt & Inselrundfahrt zu den Inseln Föhr und Amrum

Örtliche Stadtführer

Reiseleitung (Eintritte exkl.)

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 21.-26.05.2023 (ab/bis Graz)

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.590 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 298 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Gruber Reisen



Tel.: (0 316) 70 89-99

Mail: buchung@gruberreisen.at