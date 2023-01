Bellezza Italiens auf dem E-Bike

Die italienischen Regionen zwischen Venetien und den Abruzzen gelten nach wie vor als Geheimtipp. Unsere Leser-Radreise führt Sie in die Emilia Romagna und Marken, das Meer entlang ebenso wie in bezaubernde Gegenden im Hinterland. Mit dem E-Bike geht es in mehreren Etappen von einer entzückenden Ortschaft zur nächsten. Einer der Höhepunkte ist ein Picknick am Weinberg. Vom 4-Sterne-Hotel Alexander in Gabicce Mare aus erkunden Sie mit einem deutschsprachigen Tourguide die landschaftlich reizvolle Gegend auf dem E-Bike. Dabei bietet sich Gelegenheit, gut erhaltene Burgen und Schlösser zu besichtigen (Eintritte extra zu bezahlen). Mit Distanzen zwischen 50 und 60 Kilometern und 400 bis 700 Höhenmetern sind die einzelnen Teilstrecken eher moderat gehalten und mit dem E-Bike leicht zu bewältigen. Wer nicht über ein eigenes E-Bike verfügt, kann vor Ort eines ausleihen.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

Transport des E-Bikes oder Fahrrads im RETTER Radanhänger

5x ÜN inkl. Halbpension im Hotel Alexander****, Gabicce Mare

Täglicher Wäscheservice für Ihre Radkleidung, Mineralwasser und

eine Banane für jede Radtour, geführte Radtouren lt. Programm

(exkl. Eintritte)

eine Banane für jede Radtour, geführte Radtouren lt. Programm (exkl. Eintritte) Picknick am Weinberg

RETTER Reisebegleitung ab/bis Österreich

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin 1: 11.-16.4.2023

Termin 2: 9.-14.10.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 979 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 95 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Retter Reisen

Winzendorf 144

8225 Pöllau

www.retter-reisen.at

Tel.: (0 3335) 3900

Mail: reisen@retter.at