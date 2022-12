Mallorca – immer eine Reise wert

Egal ob im Februar zur Mandelblüte oder in den Osterferien: Die Insel mit ihrer mediterranen Gelassenheit und den bezaubernden Landschaften wird Sie begeistern. Lernen Sie Mallorca bei drei tollen Ausflügen kennen und genießen Sie die Ruhe bei angenehmen Temperaturen. Der Reiseverlauf: An Tag eins reisen Sie nach Mallorca an. Fliegen Sie direkt ab Wien zum Februar-Termin oder ab Klagenfurt zum Oster-Termin nach Mallorca. Ein preiswerter Shuttlebus bringt Sie von Graz oder Klagenfurt zum Flughafen.

Nach Ankunft in Mallorca Transfer zum Hotel an der Playa de Palma, einem langen Strandabschnitt mit einer tollen Promenade. In den darauffolgenden Tagen erwarten Sie das Inselleben und Ausflüge: Genießen Sie das angenehme Klima dieser Insel und erleben Sie bei drei unterschiedlichen Ausflügen die Insel. Ein Ausflug führt Sie zum Klosterberg nach Randa, an einem Tag fahren Sie an die Ostküste nach Porto Cristo. Von dort weg geht es in die bekannten Drachenhöhlen und dem unterirdischen See, dem Lago Martel.

Und natürlich erleben Sie an einem Tag bei einer Stadtrundfahrt die pulsierende Stadt Palma. Am achten Tag reisen Sie nach dem Frühstück im Hotel ab und fliegen zurück nach Österreich.

Das Angebot

Flug ab/bis Wien (11.2.2023) oder ab/bis Klagenfurt (31.3.2023) nach Mallorca, ein Freigepäckstück bis 20 Kilogramm

7x Nächtigung im 4-Sterne-Hotel Timor in Playa de Palma auf Basis

Halbpension (Frühstück, 6/7xAbendessen)

Halbpension (Frühstück, 6/7xAbendessen) Ganztagesausflug nach Randa

Halbtagesausflug nach Porto Cristo und Palma

Angebot gültig nur für Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termine : 11. bis 18. 2. 2023 oder 31. 3. bis 7. 4. 2023 (Osterferien)

: 11. bis 18. 2. 2023 oder 31. 3. bis 7. 4. 2023 (Osterferien) Preis pro Person im DZ: 945 Euro

Aufpreis: 31. 3. 2023 Ostern: 50 Euro

EZZ: 140 Euro, Bustransfer zum Flughafen: 50 Euro

Exkl. Kurtaxen vor Ort

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Hitreise GmbH

Karfreitstraße 3

9020 Klagenfurt

Tel.: (0463) 59 55 00

Mail: hitreise@hitreise.at



Buchung unter: www.hitreise.at/reiseuebersicht/flugreisen