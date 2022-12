Eine faszinierende Landschaft und verwegene Skitourendestinationen erwarten Sie bei dieser einmaligen Leserreise auf die Insel Senja in Norwegen.

Norwegen ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften. Diese exklusive Leserreise von „high life Alpinschule“ führt Sie zu den schönsten Skitourendestinationen auf der Insel Senja. Sie befindet sich 200 km südlich von Tromsö und liegt in der Mitte zwischen den zwei bekannten Skitourenregionen Lyngen und den Lofoten. Noch wenig verbaut lockt die norwegische Insel mit einsamen Touren durch eine beeindruckende Landschaft mit Bergen bis zu einer Höhe von 1400 Metern. Mit dem Hamn i Senja haben wir ein perfektes Quartier und einen idealen Ausgangspunkt für unsere Skitouren. Jedes Zimmer der gemütlichen Apartments ist mit einem eigenen Badezimmer ausgestattet. Jeweils drei Zimmer teilen sich zusätzlich ein großzügiges Wohnzimmer mit Blick auf den Hafen. Der Sonnenuntergang über dem Meer verwandelt die winterliche Landschaft abends in ein bezauberndes Farbspiel und mit etwas Glück tanzen die Nordlichter über den Himmel. Die Abfahrten selbst variieren von weiten Hängen über Waldabschnitte bis hin zu steileren Rinnen. Die Touren können je nach Gruppenwunsch flacher oder steiler gestaltet werden. Der genaue Wochenablauf wird vor Ort mit einem Bergführer abgesprochen und den Schnee- und Wetterverhältnissen angepasst. Am 7. Tag geht es nach Tromsö, wo Sie die nördlichste Stadt Norwegens mit ihrem besonderen Flair erkunden können. Sie unternehmen eine rasante Schlittenfahrt mit Huskies oder, etwas entspannter, mit den heimischen Rentieren, erleben die Sami Kultur aus nächster Nähe oder genießen die beeindruckende Fjordlandschaft vom Boot aus.

Das Angebot

7ÜN inkl. Halbpension im Hamn i Senja in Senja

2 ÜN in Tromsö mit HP inkl. einem Erlebnisausflug - frei wählbar zwischen Husky- und Rentier-Schlittenfahrt oder Fjord Cruise

Taxi für die Fahrt zum Flughafen in Tromsö sowie alle Transfers vor Ort (außer private Ausflüge)

Exklusive Flug

Max. 8 Teilnehmer pro Bergführer

Angebot gültig nur für Kleine-Zeitung-Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 17.-26.3.2023 ab Tromsö

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Voraussetzungen für die Reise: Routine im Gehen mit Tourenskiern,

Beherrschung des Parallelschwunges in allen Schneearten; auch in steilen Passagen; gute Kondition für die Aufstiege

High life Alpinschule

Wienergasse 10

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Tel.: (0664) 137 673 8

Mail: alpinschule@highlife.co.at