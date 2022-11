Lernen Sie drei tolle Städte an der Adria kennen, nächtigen Sie in einem 5*Top Hotel direkt am Strand und erleben Sie zusätzliche Highlights, wie die längste Mauer „Europas“

Ein Höhepunkt folgt dem anderen auf dieser Hit-Reise. Die längste Mauer Europas, die 1333 erbaut wurde, die Stadt Zadar mit ihrer Meeresorgel, die Stadt Spilt, die zum Weltkulturerbe zählt, ein Schiffsausflug auf die Insel Brac und und und ... Am ersten Tag geht es in der Früh von Kärnten via Graz und Leibnitz nach Zadar. Dort gibt es eine Mittagspause und anschließend eine Stadtführung, wo Sie unter anderem die spektakuläre Musik der Meeresorgel genießen können. Nach der Besichtigung geht es weiter Richtung Süden, wo Sie am Abend Ihr Hotel erreichen. Am zweiten Tag lernen Sie eine versteckte Sehenswürdigkeit Europas kennen: Die Fahrt führt Sie nach Ston. Die Stadtmauern von Ston wurden 1333 erbaut und sind insgesamt 5,5 Kilometer lang und somit die längsten Mauern in Europa. Nach einem Besuch der Austern- und Muschelzucht geht es weiter nach Dubrovnik. Hier erkunden Sie die Altstadt, welche ebenfalls mit einer imposanten Stadtmauer umgeben ist. Am dritten Tag zeigt Ihnen eine örtliche Reisebegleitung die Altstadt von Split mit Dioklecianspalast und der Kathedrale Sveti Duje. Anschließend besichtigen Sie Trogir. Am vierten Tag geht es mit Panoramaschiff auf die Insel Brac, wo Sie den ganzen Tag frei und nach eigenem Gutdünken verbringen können. Am fünften Tag treten sie am Vormittag die Heimreise an.

Das Angebot

Busfahrt ab/bis Graz, Klagenfurt, Leibnitz, Villach und Wolfsberg

nach Tucepi

nach Tucepi 4x N/DZ/HP 5* Hotel Jadran/Tucepi/

Kroatien inkl. Nutzung des Wellnessbereiches

Stadtführung Zadar

örtliche Reiseleitung in Ston, Dubrovnik, Split und Trogir

Besuch der Salinen in Ston

Eintritt zu Mauern um Ston inkl. Kur bzw. Ortstaxen

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin 1: 17.-21.4.2022

Termin 2: 16.-20.2022

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 695 Euro

Zuschlag Meerseite: 50 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 108 Euro

Schiffsausflug inkl. Fischpicknick: 59 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Hitreise GmbH

5 Mal in Kärnten

Tel.: (04212) 28 200

Mail: hitreise@hitreise.at

Buchung: hitreise.at/

hitreise-exklusiv/tucepi/