Auf dem Rio Douro durch das Tal des Portweins mit Nachprogramm in Lissabon

Erleben Sie auf unserer Leserreise an Bord der MS Douro Spirit die landschaftlichen Reize des Nordens von Portugal. Erstklassiges Essen und tolle Weine inklusive.

Es ist eine außergewöhnliche Flusskreuzfahrt, die „Kuoni reisen“ für Sie geplant hat: Von der portugiesischen Metropole Porto bis hin zur spanischen Grenze durchqueren Sie bequem und komfortabel den Norden Portugals an Bord der MS Douro Spirit. „Leinen los“ heißt es also, wenn es Richtung Régua geht, wo Sie ein Ausflug zum berühmten Schloss Mateus, dem Herrschaftshaus des letzten Grafen von Vila Real, führt. Anschließend fahren Sie zur Quinta Avessada, wo Sie ein traditionelles Abendessen mit Weinbegleitung erleben. Zurück an Bord genießen Sie die landschaftlichen Highlights, während es weiter bis nach Vega de Terrón an der spanischen Grenze geht. Hier besuchen Sie Castelo Rodrigo, eines der zwölf historischen Dörfer Portugals. Wegen der vielen Mandelbäume wird der Ort auch „die weiße Stadt“ genannt. Abwechslung verspricht eine Busfahrt nach Salamanca, der ältesten spanischen Universitätsstadt. Sie entdecken den von Arkaden gesäumten Plaza Mayor, die Casa de las Conchas und die barocke Kirche La Clereria. Die Flusskreuzfahrt führt Sie vorbei an den Hügelketten der Serras. Immer wieder unterbrochen wird diese Landschaftsform durch das satte Grün der Talsohlen. Erleben Sie eine einzigartige Kulisse und natürlich ein Kapitän-Gala-Dinner. Nach der Ausschiffung erwartet Sie ein tolles Nachprogramm mit Highlights wie etwa dem Besuch des Fischerdorfes Nazaré oder einer Stadtrundfahrt durch Lissabon.

Das Angebot

8-tägige Flusskreuzfahrt an Bord der MS Douro Spirit

Nächtigungen in der gebuchten Kabinenkategorie; Vollpension, beginnend mit dem Abendessen am 1. Tag, endend mit Frühstück am letzten Tag

Drinks und Hauswein zum Mittag- und Abendessen), 1x Folklore- Abend und 1x Fado-Show an Bord; freie Teilnahme am Bordprogramm Deutschsprachige Kreuzfahrtleitung

Flüge Graz-Porto und Lissabon- Graz (Economy) mit einem Freigepäckstück (max. 23 kg); mit Umsteigeverbindung, Gästetransfer vom und zum Flughafen

Nachprogramm Lissabon & Umgebung:

2 x Nächtigungen im 4*Hotel Lissabon, inklusive Frühstück

Ausflug Coimbra & Nazaré

Stadtrundfahrt Lissabon & Cascais

Deutschsprachige Reiseleitung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder

Reisezeitraum & Preise:

Termine: 29.5.-7.6.2023

Preis: Ab 2.099 Euro pro Person im DZ

Ausflugspaket ab 279 Euro zubuchbar



REISE-INFOABEND: 14.12.2023 ab 19 Uhr, Kuoni Lounge Graz, Voranmeldung erbeten!

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Kuoni GesmbH

Sackstraße 14

8010 Graz

T. (0316) 82 45 71

Mail:office.graz@kuoni.at