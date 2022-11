Die Insel Madeira ist bekannt für ihre Farbenpracht und Vielfalt. Entdecken Sie mit Gruber Reisen die einzigartige Schönheit dieses Kleinods im Atlantik.

Die portugiesische Insel Madeira im Atlantik ist das ideale Ziel für Naturliebhaber. Kein Eiland vergleichbarer Größe bietet eine derart abwechslungsreiche Landschaft. Im ganzjährig milden Klima gedeihen Heide- und Lorbeerwälder und fast übers ganze Jahr eine farbenreiche Blumenwelt. Die Levadas (künstliche Wasserläufe) ließen im von der Sonne verwöhnten Süden eine Kulturlandschaft mit tropischen Früchten und Wein entstehen. Von der Hauptstadt Funchal aus überqueren Sie beim ersten Programmpunkt unserer Leserreise das Tal der Serra D’Àgua hinauf auf den Encumeada-Pass. Von hier genießt man einen phänomenalen Blick auf die Nordund Südküste sowie die Täler von Ribeira Brava und São Vicente. Anschließend verwöhnen wir Sie mit Madeira-Tafelweinen und Tapas. Ein Ganztagsausflug führt zum Naturpark Ponta de São Lourenço mit spektakulären vulkanischen Gesteinsformationen und in das Dorf Santana, berühmt für seine kleinen, strohgedeckten Häuser. An Bord eines Katamarans dürfen Sie die Küste der portugiesischen Blumeninsel aus einer neuen Perspektive bestaunen. Zurück in Funchal besichtigen Sie die Altstadt mit dem Markt, besuchen eine Stickereimanufaktur und eine Kellerei, wo Sie Wein verkosten. Das Programm mit einer Kombination aus geführten Besichtigungen und Wanderungen bietet die Möglichkeit, sich selbst von der Schönheit der Insel zu überzeugen.

Das Angebot

Direktflug ab/bis Graz bzw. ab/bis Klagenfurt nach Funchal

7 ÜN im 4*Hotel Regency Cliff mit HP und Balkon-/ Meerblickzimmer

Ganztagsausflug Jeep

Safari & Weinverkostung mit Tapas

Katamaranfahrt

Ganztagsausflug in den Osten Madeiras & nach Funchal - Monte

Optional: Wanderung Rabacal (85 Euro); Wanderung Casa

Do Sardinha (40 Euro)

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin 1: 15.-22.05.2023 (ab/bis Graz)

Termin 2: 22.-29.05.2023 (ab/bis Klagenfurt)

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.890Euro,

Einzelzimmerzuschlag: 385 Euro.



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

