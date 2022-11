Lernen Sie auf unserer Leserreise Albanien, Nordmazedonien, den Kosovo und Motenegro mit ihrer faszinierenden Vielfalt hautnah kennen.

Entdecken Sie mit Geo-Reisen die beeindruckenden Länder am westlichen Balkan. Von Graz fliegen Sie nach Albanien in die Hauptstadt Tirana, an die wunderschöne Küste in Durres und in die 2000 Jahre alte Stadt Berat, auch „Stadt der 1000 Fenster“ genannt. Danach geht es nach Nordmazedonien an den wunderschönen Ohridsee, in die multikulturelle Stadt Ohrid mit 365 Kirchen, Klöstern und Kapellen sowie mit dem Boot nach Sveti Naum, einem der wichtigsten Heiligtümer der mazedonisch-orthodoxen Kirche. Es folgt die Bergwelt Mazedoniens im Nationalpark Mavrovo sowie ein Besuch in der Hauptstadt Skopje mit dem alten Basar. Weiter geht die Reise durch den Kosovo und die beeindruckende Gebirgskulisse nach Montenegro in die alte Hauptstadt Cetinje, ins Schinkendorf Njegusi sowie ins einzigartige Kotor am schönsten Fjord des Mittelmeeres. Vom mondänen Badeort Budva geht es an den Skutarisee, dem größten des Balkans, wieder nach Tirana und nach einer Stadtbesichtigung zurück nach Graz.

Das Angebot

Flug Graz-Tirana-Graz mit AUA via Wien

Transfers und Flughafengebühren

7 Nächtigungen mit Halbpension in 4**** Hotels

alle Busfahrten, Besichtigungen und zahlreiche Eintritte

Bootsfahrten am Ohridsee und am Skutarisee sowie zur Klosterinsel Maria am Felsen

Schinkenverkostung im Bergdorf Njegusi

durchgehend deutschsprachige Reiseleitung und Betreuung

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin 1: 8.-15.05.2023

Termin 2: 15.-22.05.2023

Termin 3: 20.-27.09.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer:1.190 Euro,

Einzelzimmerzuschlag: 195 Euro.

Bustransfer ab/bis Klagenfurt: 95 Euro (ab 4 Personen)

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen pro Termin

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Geo Reisen

GRAZ

Hamerlinggasse 6

8010 Graz

Tel.: (0 316) 81 30 01

Mail: graz@geo.at

SCHLADMING

Tutterstraße 206

8970 Schladming

Tel.: (0 36 87) 23 533

schladming-dachstein@geo.at