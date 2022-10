Erleben Sie das 45. Zirkusfestival von Monte-Carlo und lernen Sie dabei zusätzlich die Luxusstädte entlang der Cote d`Azur kennen.

Das internationale Zirkusfestival „Festival Intérnational du Cirque de Monte Carlo“ wurde 1974 von Fürst Rainer III. von Monte Carlo gegründet und ist heute das berühmteste Zirkusfestival weltweit. Und Sie haben die Gelegenheit, live dabei zu sein, wenn Top-Artisten aus aller Welt ihr Können zeigen. Die Hitreise an die Blumenriviera führt Sie aber nicht nur ins Herz der Zirkuswelt, sondern bietet auch die Gelegenheit, einzigartige Luxusstädte an der Cote d`Azur kennenzulernen. Erleben Sie etwa die „Zitronenstadt“ Menton, bevor uns die Reise nach Monaco selbst führt, das neben seiner aufregenden Geschichte auch mit einer netten Altstadt und dem Palast der Fürstenfamilie beeindruckt. Und am Abend werden Sie beim Zirkusfestival aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Der nächste Tag entführt Sie nach Sanremo, mit seinen palmengesäumten Promenaden und dem Blumenmuseum „Floriseum“. Bei einer Stadtrundfahrt erleben Sie Nizza von seiner schönsten Seite, bevor es in die elegante Filmstadt Cannes weitergeht, die mit ihrer Lage und den Luxushotels zum Jet-Set-Treffpunkt der ganzen Welt geworden ist.

Das Angebot

Anreise: Abfahrt in der Früh von Graz via Kärnten und Italien zur

Blumenriviera

Blumenriviera Busfahrt

4 x Nächtigung im Mittelklassehotel

3 x Abendessen

Ausflüge nach Menton, Monaco, Sanremo, Nizza, Cannes

Eintritt „Floriseum“ in Sanremo

Eintritt zum Zirkusfestival (Kat. D)

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 24.-28.01.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 695 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 100 Euro





Detailprogramm erhältlich.

