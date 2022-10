Diese Reise kombiniert eine historische Bahnfahrt nach Koper mit einem Urlaub im romantischen Portorozˇ und einem Schiffsausflug zum Karneval von Venedig.

Das Erlebnis beginnt schon bei der Anreise: mit dem historischen Salonzug fahren Sie wie zu Kaisers Zeiten über die Südstrecke von Wien über Graz ins slowenischen Koper. Vom Bahnhof werden Sie mit dem Bus in Ihr Hotel im wunderschönen Küstenort Portorozˇ gebracht. Hier wartet bereits ein Schmankerlkorb mit regionalen Köstlichkeiten auf dem Zimmer auf Sie. Am zweiten Reisetag dann der Höhepunkt des Kurzurlaubs: Mit dem Katamaran geht es nach Venedig, wo gerade der berühmte Karneval die Gassen und Plätze verzaubert. Bereits Casanova liebte das bunte Treiben, das zu dieser Zeit die Lagunenstadt erfüllt. Sie haben den ganzen Tag Zeit, um in das Geschehen einzutauchen und den wohl schönsten Karneval der Welt zu erleben. Am Abend geht es mit Katamaran und Reisebus zurück ins Hotel. Tag drei der Reise hat zum Abschluss noch einen unvergesslichen Ausflug im Gepäck: Direkt vom Hotel spazieren Sie an der Strandpromenade mit dem Reiseleiter ins mittelalterliche Städtchen Piran, das nur rund eine Viertelstunde Fußweg entfernt liegt. Bei einer Stadtführung entdecken Sie die prunkvollen Paläste und versteckten Gassen Pirans, bevor es wieder mit dem Salonzug zurück in die Heimat geht.

Das Angebot

Zwei Nächte mit Frühstück und ein Galadinner im Grand Hotel Bernardin (oder vergleichbar)

Nostalgie-Sonderzugreise: Wien - Koper/Portorozˇ - Wien

Zustiege: Wiener Neustadt und Graz

Schiffsausflug nach Venedig

Besuch von Piran

Reisebetreuung ab / bis Wien

exklusive Buchungsgebühren

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine: 17.-19.2.2023

Preis: Ab 699 Euro pro Person im DZ

149 Euro EZ-Zuschlag

Mindestteilnehmerzahl: 200 Personen

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Kuoni GesmbH

Sackstraße 14

8010 Graz

T. (0316) 82 45 71

Mail:office.graz@kuoni.at