Bergwelt, Dschungel und mystische Tempel: Erleben Sie auf

einer exklusiven GEO-Leserreise die unglaubliche Vielfalt Nepals.

Schneebedeckte Bergriesen, ursprüngliche Dörfer, mystische Pilgerstätten

und der subtropische Chitwan-Nationalpark, in dem Sie auch auf dem Rücken eines Elefanten die Tierwelt beobachten können – das und noch mehr erwartet Sie auf unserer Leserreise.

Denn so vielfältig wie die Landschaft sind in Nepal auch die Volksgruppen am Schnittpunkt der hinduistischen und buddhistischen Kultur. Auf der Reise besteht auch die Chance auf einen Himalaya-Rundflug mit Blick auf den Mount Everest. Ein 4-tägiges Trekking von Dorf zu Dorf zu wunderschönen Aussichtspunkten auf schneebedeckte Bergriesen ist die ideale Verlängerung, um Nepal hautnah kennenzulernen – denn im März sind die Vorgebirge des Himalaya mit bis zu 15 Meter hohen leuchtenden Rhododendronbäumen übersäht.

Die Rundreise startet in Kathmandu und führt über Patan, Bhaktapur, Changu Narayan, den Chitwan Nationalpark, Badipur und Pokhara zurück nach Kathmandu. Ein kostenloser Vortrag von Hans Seebacher zu dieser Reise findet am 28. 11. 2022, 18.30 Uhr, im Geo Reisen Eventreisebüro in Graz statt. Anmeldungen für den Vortrag unter www.georeisen.com/graz.

Das Angebot

Flug Wien-Kathmandu-Wien mit Emirates/Fly Dubai

Transfers & Flughafengeb.

8 ÜN in Hotels & Lodges (gute Mittelklasse), Basis NF, im Chitwan Nationalpark VP

Rundreise & Ausflüge, Eintrittsgeb.

Safari zu Land/Wasser & mit Elefanten im Nationalpark

Abschiedsdinner

Deutschsprachige Führung

Geo-Reisebegleitung: Hans Seebacher (März) bzw. Mag. Christian Schatz (Oktober)

Verlängerung: 4 ÜN/VP in Lodges & Gästehäusern, Transfers ab/bis Pokhara.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Preis /P. DZ ab 2390 € (Rundreise) bzw. 2785 € (Rundreise & Trekking)

Zug zum Flug 40 €. Q-Plus Buchungsgeb. 29 €, Visum 30$

Termine: 19.03.-28.03./1.04. und 14.10. – 24.10./28.10.2023

Mindestteilnehmer: 20 P./Rundreise. 10 P./Trekking.

Bei Buchung Kundennummer angeben. Buchung

Geo Reisen

Hamerlinggasse 6

8010 Graz

T. (0316) 813 001

graz@geo.at

Geo Reisen

Tutterstraße 206

8970 Schladming

T. (03687) 23 533

schladmingdachstein@geo.at

reisen@retter.at