Erkunden Sie die pulsierenden Metropolen, beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und zauberhaften Naturlandschaften Japans.

Nur wer einmal in Japan gewesen ist, wird verstehen, worin die Faszination des Landes und der Menschen liegt. Auf unserer Leserreise erwarten Sie die Megametropolen Tokyo und Kyoto, mit in den Himmel ragenden Hochhausfassaden, niemals schlafenden Stadtzentren und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Zugleich werden Sie die Ruhe am Land und der Natur erleben, wo Reisfelder und hölzerne Schreine, hohe Berge und der Ozean die Landschaft prägen. Für immer in Erinnerung bleibt wohl der Blick auf den Mount Fuji, den heiligen Berg, und die Fahrten mit dem Shinkansen Schnellzug, der Spitzengeschwindigkeiten bis zu 500 km/h erreicht. Ruhe und Harmonie erwarten Sie bei einer traditionellen Teezeremonie und Entspannung finden Sie während eines Onsen Bades. Auf dieser Reise werden Sie bestimmt nicht jedes Rätsel der japanischen Kultur lösen, aber Sie werden die Magie und Faszination des fernöstlichen Landes spüren und verstehen lernen. Lassen Sie sich in den Bann ziehen von der Faszination Japan und erwarten Sie eine Reise mit der perfekten Kombination aus Großstadt- und Naturerlebnis.

Das Angebot

Flug Wien–Tokio/Osaka–Wien (Umsteigeverbindung mit Air France & KLM)

Flughafentaxen (dzt. 316 Euro), 23 kg Freigepäck/P.

Japan Railpass

Reiseverlauf inkl. Eintritte lt. Programm

5x ÜN Frühstück im Shiba Park Hotel

2x ÜN Frühstück im Hotel Onyado Tsutaya

4x ÜN Frühstück im Mercure Kyoto Station Hotel

1x Mittagessen

2x Abendessen

IC Karte (Suica) für den öffentlichen Verkehr in Tokio (9.500 YEN)

Flughafentransfers im Reisebus in Japan

Traditionelle Teezeremonie

Onsen Bad

Deutschsprachige qualifizierte Reiseleitung vor Ort

RETTER-Reisebegleitung ab/bis Österreich

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 7.-19.5.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 4.598 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 698 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

