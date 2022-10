Der Zauber von Englands Gärten

England ist als „Land der Gärtner“ unübertroffen und für jeden Gartenfan eine wahre Bereicherung. Gemeinsam mit TV-Biogärtnerin und Gründerin des Gartenreise-Unternehmens OLIVA, Angelika Ertl, erkunden Sie historische Gärten und Herrenhäuser sowie die reizvolle und unberührte Landschaft Südwestenglands. Es erwarten Sie nicht nur zauberhafte Cottagegärtchen und versteckte Privatgärten, sondern auch die spektakulären Garten-Kunstwerke in Stourhead und Hestercombe von Vita Sackville-West, Phyllis Reiss, Gertrude Jekyll und Sir Edwin Lutyens. Als Auftakt zur Reise machen Sie Halt in einem traditionellen Pub, um sich für den „British Way of Life” einzustimmen. Als weitere Highlights besuchen Sie die Bilderbuchlandschaft des Exmoor Nationalparks und die kleinste „City“ Englands: die Bischofsstadt Wells.

Das Angebot

Nonstop-Flug ab/bis Wien nach London Heathrow

Bustransfer ab Klagenfurt, Graz, Gleisdorf, Hartberg

nach Wien/Flughafen und retour

nach Wien/Flughafen und retour Rundreise im ortsüblichen Reisebus

1 Nacht im 4*Apex City of Bath Hotel, Bath (www.apexhotels.co.uk)

4 Nächte im 3*Superior Best Western Shrubbery, Ilminster

(www.shrubberyhotel.com)

(www.shrubberyhotel.com) 5 x reichhaltiges Frühstücksbuffet

5 x 3-Gang Abendessen im Hotel

Reisebegleitung: OLIVA Gartenexpertin

TV-Gärtnerin Angelika Ertl

Eintrittsgebühren und Führungen lt. Programm

Örtliche & deutschsprachige Reiseleitung

Ausführliche Reiseinformationen

1 Reiseführer pro Buchung

sämtliche Gebühren und Steuern

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 26.6.-1.7.2023

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.820 Euro

Preis pro Person im Einzelzimmer: 1.995 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Oliva Reisen

Warnhauserstraße 10

8073 Feldkirchen bei Graz

Tel.: (0 316) 29 10 952

Mail: mail@olivareisen.at