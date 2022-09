Lassen Sie sich von den romantischen Adventmärkten in Bayern verzaubern oder erleben Sie Prag im Lichtermeer der Vorweihnachtszeit.

Endlich ist es wieder so weit. Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein zieht durch die Luft. Dazu bunte Lichterketten, traditionelles Handwerk und verschneite Verkaufsstände mit viel Atmosphäre. Lassen Sie sich von den bayrischen Christkindlmärkten in Passau, Straubing und Regensburg verzaubern. Genießen Sie eine schöne Zeit bei einer Tasse heißem, duftenden Glühwein, würzigen Lebkuchen oder beim Biss in eine saftige Bratwurst. In Regensburg lockt der romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis mit seiner unvergleichlichen Atmosphäre. Lassen Sie sich inspirieren! Tausend Türme. Prag, die Stadt der Tausend Türme, verströmt zur Vorweihnachtszeit ihren ganz eigenen Zauber. Sie verwandelt sich in ein Winterwunderland mit Weihnachtsmärkten, festlichem Schmuck und einem Meer von Lichtern. Entfliehen Sie dem Adventstress für drei unvergessliche Tage und bummeln Sie durch die historische Altstadt Prags, mit ihren kleinen Gässchen und den zahlreichen Weihnachtsmärkten. Genießen Sie das Highlight dieser Kurzreise: die Dinner-Kreuzfahrt über die Moldau.

Das Angebot

Busreise laut Programm

Unterbringung im Mittelklassehotel Amedia Express Praha oder ähnlich

2 x Nächtigung / Frühstück

Stadtführung Prag; Dinner

Kreuzfahrt auf der Moldau

Exklusive Buchungsgebühren

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine und Preise:

Bayern: 25.-26.11.2022 ab/bis Graz und Klagenfurt um 249 Euro / EZ-Zuschlag: 49 Euro

Prag: 9.-11.12.2022 ab 249 Euro / EZ-Zuschlag: 79 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Kuoni GesmbH

Sackstraße 14

8010 Graz

T. (0316) 82 45 71

Mail:office.graz@kuoni.at