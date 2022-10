Musikgenuss in der Elbstadt!

Retter Reisen lädt zum Opernerlebnis der Extraklasse nach Dresden. Lassen Sie sich von „Norma“, der „Zauberflöte“ oder dem „Rosenkavalier“ im „Florenz des Nordens“ verzaubern.

Lassen Sie sich zu einem Opernbesuch in Dresden verführen. Die sächsische Staatsoper begeistert mit Musikgenuss der Spitzenklasse. Im November wartet auf Sie Vincenzo Bellinis „Norma“ und Mozarts „Zauberflöte.“ Aber auch die Stadt selbst lockt mit zahlreichen Attraktionen, wie Sie bei einem Stadtrundgang durch die Opernmetropole feststellen werden. Das „Florenz an der Elbe“ überrascht durch seine perfekt komponierten Plätze, barocke Architektur und mit dem monumentalen Residenzschloss. Erkunden Sie eine der schönsten Städte Europas gemeinsam mit der, in Dresden lebenden, Kunsthistorikerin Nicole Brey und Ihrem Team. Bewundern Sie bei einer Stadtrundfahrt unter anderem das Ufa-Kino von Coop Himmelblau, die Gläserne Manufaktur und werfen Sie einen Blick auf die drei Elbschlösser. Lassen Sie sich im Porzellanmuseum von der Kunst dieses Handwerks verzaubern und genießen Sie den süßen Duft des Dresdner Striezelmarkts, der im November die Gäste in den Bann zieht.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

3x Übernachtung mit Frühstück im Hotel am Terrassenufer****, zentrale Lage

Stadtführungen/Stadtrundfahrt

Exklusive Buchungsgebühren

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine:

22.-25.11.2022: "Norma" und "Zauberflöte", Eröffnung des Striezelmarktes am 23.11.

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: ab 549 Euro.

Einzelzimmerzuschlag: 98 Euro.

Opernkarten: „Norma“ Kat. 1: 95 Euro; „Zauberflöte“ Kat. 1: 124 Euro;

„Rosenkavalier“ Kat. 1: 250 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Retter Reisen

Tel.: (03335) 39 00

Mail: reisen@retter.at