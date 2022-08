Die Etruskerküste erradeln

Bei der sechstägigen Radreise in die Toskana und auf die Insel Elba kann man bezaubernde Städtchen, wild-romantische Landschaften und italienisches Lebensgefühl genießen.

Auf den Spuren der Etrusker wandeln – in diesem Fall – radeln, das kann man mit dem eigenen E-Bike oder Fahrrad bei der sechstägigen Radreise an der Etruskerküste. Auf vier geführten Radtouren erleben Sie unter anderem den Etruskerort Populonia, das Naturparadies der Insel Elba, die Weinstraße „Strada del Vino“, verschlafene Dörfer und vieles mehr. Populonia war einst eine wichtige Handelsstadt der Etrusker mit einer imposanten Festung. Von hier bietet sich ein wunderschöner 360 Grad Rundum-Blick auf die Küste und das blaue Meer. Ein Erlebnis ist auch die Überfahrt auf die Insel Elba, wo die Radtour in den Nordosten der Insel führt. Über den Rio nell‘Elba geht es nach Cavo und dann entlang der Küstenstraße über Rio Marina zurück nach Porto Azzuro. Die „Strada del Vino“ bezaubert mit den vom Herbst schon bunt gefärbten Wein- und Obstbaugebieten. Bezaubernd mit ihrem mittelalterlichen Flair ist auch Castagneto Carducci, die Stadt des großen Dichters Giosué Carducci. Man kann den Ort auf eigene Faust erkunden, bevor es weiter durch die Kastanienwälder bis nach Sassetta geht. Die Tage lässt man am besten bei einem Aperitivo am Hafen ausklingen.

