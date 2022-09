Genießen Sie einen viertägigen Kurzurlaub mit „Seiner Reisen" in

Portorozˇ mit viel Wellness, Weinverkostung und Oberkrainer-Sound.

Das bekommt man nicht alle Tage geboten: Meeresrauschen, dazu Oberkrainer Sound und Wellness pur. Sie sollten sich also den exklusiven

viertägigen Kurzurlaub in Portorozˇ keinesfalls entgehen lassen. Untergebracht sind Sie im „Life Class Resort & Spa“, einer exklusiven Hotel- und Thermenanlage direkt am Meer, die einzigartige Thermal- und Wellnessleistungen zur Entspannung und Verwöhnung bietet. Bummeln Sie durch Portorozˇ oder unternehmen Sie einen Spaziergang in das nur drei Kilometer entfernte malerische Mittelmeerstädtchen Piran. Beim Besuch eines Weingutes können Sie neben Weinen auch den bekannten luftgetrockneten Karst-Schinken verkosten und bei einem Ausflug nach Triest lernen Sie die „Triester Kaffeehauskultur“ kennen. Nach dem Abendessen im Hotel sorgt an zwei Abenden das „Korosˇki Kvintet“ mit ihrem typischen Oberkrainer Sound für den schwungvollen Ausklang eines gelungenen Tages.

Das Angebot

Fahrt im 4* Fernreisebus

Unterbringung im 4* Hotel „Life Class Resort & Spa“ in Portorozˇ

Halbpension mit Frühstück & Abendessen vom Buffet

Benützung Thermal- bzw. Meerwasserschwimmbäder

Freier Eintritt ins Grand Casino Portorozˇ & Casino Riviera

2 Musikabende mit dem Korosˇki Kvintet

Inkl. Buchungsgebühren

Reisezeitraum & Preise

Termin: 3.-6.11.2022

Preis pro Person im DZ: ab 319 Euro

DZ zur Alleinbenützung: 72 Euro

Abfahrtsorte: Graz Kaiserwald, Wolfsberg, Griffen, Klagenfurt, Villach und Spittal

Optional: Besuch Weinkeller mit Wein und kleiner Jause um 29 Euro p. P.; Ausflug Triest mit Kaffeeesuchen und Stadtführung um 29 Euro p. P.

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.



Detailprogramm erhältlich.

Jetzt Anfrage senden!

Reisebüro Seiner

Gartenstraße 78

9851 Lieserbrücke

Tel.: (04762) 42 316 (Mo-Fr von 8-12 Uhr)

Mail: office@busreisenseiner.at