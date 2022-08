Sprung auf die Insel der Götter

Lassen Sie sich Zypern, die Insel der Götter, von ihrer allerschönsten Seite zeigen! Am ersten Tag dieser exklusiven Leserreise steht lediglich die Anreise mit Sonderflug von Klagenfurt (Termin 12. 10.) oder Graz (Termin 19. 10.) nach Paphos und Transfer zu Ihrem Hotel auf dem Programm. Bereits vom zweiten Tag weg können Sie Zypern nach allen Regeln der Kunst hemmungslos genießen! Unter anderem lernen Sie Paphos, die Kulturhauptstadt Europas 2017, kennen. Inklusive Katho Paphos, wo Sie die Königsgräber aus hellenistischer Zeit und die prächtigen römischen Mosaike in den Häusern des Dionysos besichtigen können. Weitere Ausflüge führen zur Halbinsel von Akrotiri, ins Troodos Gebirge und zu den Kalidonia-Wasserfällen (inklusive frischen Forellen auf Holzofengrill) und ins traditionelle Weinbauangebiet Letymbou. Hier können Sie unter anderem lernen (und dabei mithelfen), wie man das dort traditionelle Sauerteigbrot bäckt. Am achten Tag geht es wieder zurück nach Graz bzw. nach Klagenfurt.

Das Angebot

Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen

Unterbringung im 4* superior Constantinou Bros Hotel Athena Beach mit 7 x Halbpension

Besuch beim Meisterkoch Christos mit Rundgang im Naturgarten und Produktverkostung

Fischessen vom Grill inklusive Wein im Rahmen der Wanderung

Kulinarischer Ausflug mit Verkostung von zypriotischem Kaffee &

Halloumi Verkostung und ausgiebiger Meze

Halloumi Verkostung und ausgiebiger Meze Qualifizierter, örtlicher Reiseleiter und Wanderführer sowie Gruber

Reisebegleitung

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin 1: 12.-19. Oktober ab/bis Klagenfurt

Termin 2: 19.-26. Oktober ab/bis Graz

Sonderflug ab/bis Graz nach Paphos

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.590 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 199 Euro (Aufzahlung Meeresseite: 125 Euro p.P.)

Gruber Reisen

Tel.: 0316/70 89 6800 bzw. (0463) 37000

Mail: stpeter@gruberreisen.at; klagenfurt@gruberreisen.at