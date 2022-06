Salzburg ruft zu "Jedermann"

Hugo von Hofmannsthals berühmter Jedermann basiert auf der Tradition mittelalterlicher Mysterienspiele. Uraufgeführt wurde das Theaterstück am 1. Dezember 1911 im Berliner Zirkus Schuhmann unter Max Reinhardts Regie. Er war es auch, der die Premiere am 22. August 1920 bei den Salzburger Festspielen inszenierte – die Geburtsstunde des Festivals. Festival-Höhepunkt. Mit Ausnahme weniger Jahre wird der Jedermann seither jährlich als ein Höhepunkt bei den Salzburger Festspielen aufgeführt. Nach fast 700 Vorstellungen in einem knappen Jahrhundert ist der Jedermann zentraler Bestandteil der DNA der Salzburger Festspiele und schreibt seine Historie in einem fort: ein singulärer Vorgang im deutschsprachigen Theater. Traditionell wird der Jedermann im Freien vor den Eingangsarkaden auf dem Domplatz aufgeführt. Ein Ort, der als Bühne und Kulisse wie geschaffen scheint für das religiöse Stück. In der abends effektvoll ausgeleuchteten Fassade fügen sich die Monumentalstatuen der Heiligen wie von selbst in das Bühnenbild. Die Besetzung. Lars Eidinger wird wie im Vorjahr den Jedermann spielen, bekannte Namen bilden auch den Rest des Ensembles, etwa Edith Clever als Tod, Verena Altenberger als Buhlschaft und Mavie Hörbiger als Teufel.

