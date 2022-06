Linz. Zukunft ist heute



Moderne Kunst & klassische Klänge von weltberühmten Musikern: Die Leserreise nach Linz entführt Sie in Vergangenheit & Zukunft.

Linz begeistert bei unserer Kulturreise mit der Geschichte von Anton Bruckner, moderner Kunst, klassischen Klängen und dem Wellenspiel auf der Donau. Als Reisehighlight unserer dreitägigen Tour erwartet Sie am Mittwochabend eine Sinfonie zu vier Händen, gespielt von den Pianistinnen Martha Argerich und Lilya Zilberstein sowie ein City Art Walk zu unentdeckten Kunstschätzen im öffentlichen Raum. Auf einer Donauschifffahrt erkunden Sie dann den Linzer Hafen, und im Ars Electronica Center wird Zukunft erlebbar. Anton Bruckner lebte und wirkte als „Musikant Gottes“ 13 Jahre lang in der Oberösterreichischen Hauptstadt. Während eines Rundganges bei unserer Leserreise entdecken Sie Linz während Bruckners Zeit. Im Anschluss lauschen Sie den Klängen der originalen Brucknerorgel im Alten Dom. Nach der Führung steht ein freier Abend in der Altstadt am Programm. Am zweiten Tag geht’s zum City Art Walk und einer zauberhaften Schifffahrt auf der Donau. Am Abend können Sie ein Konzerthighlight mit Martha Argerich und Lilya Zilberstein, die Anton Bruckners Sinfonie Nr. 3 zum Besten geben, genießen. Am dritten Tag tauchen Sie im Ars Electronica Center in eine Welt der künstlichen Intelligenz ein.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

2 x ÜN im 4-Sterne Hotel Schillerpark Linz mit Frühstück

Stadtführung auf Bruckners Spuren

Schifffahrt im Linzer Hafen

geführter City Art Walk

Eintritt & Führung Ars Electronica Center

Konzertkarte Kategorie 2, Martha

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 27.-29.9.2022

Pauschalpreis pro Person: ab 478 Euro im Doppelzimmer

Einzelzimmerzuschlag: 90 Euro

Detailprogramm erhältlich.

