Pulsierendes Leben und Geschichte erleben

Begeben Sie sich mit unserer Leserreise nach Portugal auf die Spuren

der Seefahrer und Entdecker. Lernen Sie Lissabon kennen, besichtigen

Sie Porto und genießen Sie genussvolle Touren in zauberhafte Orte.

Portugal ist eines der ältesten Länder der Welt, das trotz seiner kleinen Größe eine Vielfalt an Landschaften und kulturellen Höhepunkten aufweist. Bei unserer Leserreise starten Sie in der pulsierenden Hauptstadt Lissabon und entdecken dann die wunderbaren Landschaften, Städte und Sehenswürdigkeiten auf Ihrem Weg Richtung Norden. Die Tour endet in Porto, der wunderbaren Unesco-Welterbestadt am Rio Douro. Aber nicht nur das, auf Sie wartet auch eine geführte Rundfahrt durch Lissabon, ein ganztägiger Ausflug nach Sintra – ein mittelalterliches Städtchen mit verwunschenen Brunnen und Tunnels – sowie der Besuch des Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt von Europa. Auch die Atlantikküste Richtung Cascais und das einstige Seebad Estoril werden besucht. Am Programm steht zudem ein Besuch der mittelalterlichen Stadt Óbidos, des Fischerdorfs Nazaré sowie des Nationaldenkmals der Portugiesen, das Dominikaner Kloster „Santa Maria da Vitória“ in Batalha. Sie erleben auf unserer Reise auch die Universitätsstadt Coimbra, die Hafenstadt Aveiro und können Porto bei einer Rundfahrt kennenlernen.

Das Angebot

Sonderflug von Graz nach Lissabon, Retourflug von Porto nach

Graz (Direktflüge).

Alle Transfers & Ausflüge im Komfortbus.

Unterbringung in landestypischen 4* Hotels (3 x Lissabon, 1 x Anadia, 2 x Porto).

7 x Buffetfrühstück & 3 x Abendessen

1 x Aperitif und Pasteis des Belém in Lissabon

1 x Verkostung Ginjinha Likör in Obidos

Bootsfahrt Rio Douro mit Portweinprobe.

Eintritte: Burg Sao Jorge, Jeronimos Kloster Lissabon, Quinta da

Regaleira Sintra, Kloster Batalha, Kirche Sao Francisco & Börsenpalast Porto.

Reiseleitung für Ausflüge & Besichtigungen

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 23.-29.10.2022

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.898 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 290 Euro

Gruber Reisen

Tel.: 0316/70 89 6600

Mail: suedtiroler@gruberreisen.at