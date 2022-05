Bei dieser Busreise in die Region Friaul-Julisch Venetien erleben Sie viele ausgefallene Besichtigungspunkte fernab der Touristenwege.

Malerische Dörfer, traumhafte Landschaften und venezianische Palazzi werden Sie auf dieser Leserreise in den westlichen Teil von Friaul-Julisch Venetien begeistern. Mit dem komfortablen Reisebus geht es von Graz über Klagenfurt und Udine in das mittelalterliche Städtchen Spilimbergo, wo Sie die wohl bedeutendste Mosaikschule weltweit besuchen. Danach geht es weiter nach Valvasone, das zu den schönsten Dörfern Italiens zählt und schließlich nach Sacile, den „Garten Venedigs“, wo Sie die nächsten drei Nächte verbringen werden. Von Ihrem Nächtigungsort aus erkunden Sie in den kommenden Tagen zum Beispiel Pordenone, die pulsierende „Stadt der Künste“ oder Polcenigo, einst der Lieblingsort

der Venezianer für den Sommeraufenthalt. Heute gilt die Ortschaft als einer der schönsten „Borghi“ (kleine, mittelalterliche Städte) Italiens

mit seinen liebevoll restaurierten Häusern und Mühlen. Ein Harfenkonzert im Barocktheater San Vito wird Sie begeistern.



Das Angebot

Busfahrt im Komfortreisebus

3 Nächte mit Frühstück im 4****-Hotel Due Leoni in Sacile

3 x Abendessen im Restaurant La Piola

örtliche Reiseleitung

alle Eintritte lt. Programm

Harfenkonzert im Barock-Theater San Vito

Audiogeräte für die Führungen

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 23.-26.10.2022

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 590 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 54 Euro

Einstiegstellen:

Reisebüro Pecnik in Nestelbach

Graz Hauptbahnhof

Klagenfurt Minimundus

Villach Hotel Seven

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

L. Pecnik Autobusbetrieb

Schemerlhöhe 31

8302 Nestelbach

Tel.: (0 3133) 23 13

Mail: autobus@pecnik.at

Web: www.pecnik.at