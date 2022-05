Mit ihren ausgedehnten Wald-, Wiesen- und Heideflächen ist die Heide ein beliebtes Urlaubsziel – besonders zur Heideblüte im Spätsommer

Die wunderbare Heide bei voller Blüte auf dem Heidschnuckenweg zu erwandern, ist ein besonderes landschaftliches Erlebnis. Aber diese Leserreise bietet noch mehr: Heidedörfer wie aus dem Bilderbuch, üppig bewachsene Hügel, ruhige Wälder und Seen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. So geht es zum Beispiel von Schneverdingen zum wunderschönen Sylvestersee, vom traumhaften Heidedorf Wilsede auf den Gipfel des 196 Meter hohen Wilseder Berges oder ins Heide-Erlebniszentrum Undeloh. Ausgangspunkt für alle Erlebnisse ist der traditionelle Landgasthof Hohe Luft in Buchholz, wo Sie mit regionalen Spezialitäten auch kulinarisch verwöhnt werden. Silvia Sarcletti und Elisabeth Zienitzer vom Wanderspezialisten Weges führen Sie auf den schönsten Wegen durch die Heide. Am letzten Tag, bevor Sie zurück nach Wien fliegen, steht ein Besuch der Metropole Hamburg auf dem Programm – inklusive Stadt- und Hafenrundfahrt sowie der optionalen Möglichkeit, in Hamburg ein Musical zu besuchen.

Das Angebot

Flug Wien – Hamburg – Wien, Flughafengebühren

Bustransfer in die Lüneburger Heide und zurück nach Hamburg

3 Nächte/HP im Landgasthof Hohe Luft, Lüneburger Heide

4 ausgesuchte Wanderungen zu den schönsten Plätzen in der Heide (je 2 bis 4 Std. Gehzeit)

1 Nächtigung/NF in gutem Mittelklassehotel in Hamburg

Stadtrundfahrt und Hafenrundfahrt in Hamburg

Wander- und Reisebegleitung durch Silvia Sarcletti und Elisabeth Zienitzer (Wanderagentur Weges)

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 20.-24.8.2022

Preis pro Person im Doppelzimmer ab 990 Euro,

Aufzahlung bei mind. 15 Teilnehmern: 90 Euro.

Einzelzimmer-Zuschlag: 90 Euro.

Zug zum Flug: 40 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt.

Detailprogramm erhältlich.

Geo Reisen

Hamerlinggasse 6

8010 Graz

Tel.: (0 316) 81 30 01

Mail: graz@geo.at