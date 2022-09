Triest, Piran und Görz sind die malerischen Fixpunkte dieser exklusiven Sonderzugreise entlang der Adriaküste. Dort erwarten Sie kulinarische Verführungen und historische Sehenswürdigkeiten.

Diese Bahnfahrt führt Sie in nostalgisch ausgestatteten Salonwaggons beschaulich und bequem entlang herbstlich eingefärbter Naturlandschaften, zur herrlichen Küste an die Adria. Spuren der K.-u.K-Monarchie findet man hier überall! Gleich am ersten Tag besuchen Sie etwa die berühmte Wallfahrtskirche Monte Grisa, mit herrlichem Blick über den Golf von Triest und selbstverständlich darf auch ein Besuch auf der Piazza Unita d’Italia in Triest nicht fehlen. Doch auch abseits der pulsierenden Großstadt gibt es auf dieser Reise viel zu erleben: Spaziergänge durch enge Gassen kleiner mediterraner Ortschaften an der Küste wie Piran oder Izola enthüllen den unvergleichlichen Zauber der Region. Die Hafenstadt Koper erkunden Sie bei einer Stadtrundfahrt, bevor Sie eine Schifffahrt entlang der Küste antreten, bei der Sie auch eine Muschelzucht in Strunjan, den Hafen von Koper und Portoroz vom Meer aus betrachten können. Während der Rückfahrt gibt es eine Muschelverkostung mit Wein. Weitere Highlights dieser Reise sind die Besichtigung der Lipizzaner im Nationalgestüt Lipica und ein Ausflug zu den Salinen von Secˇovlje, einem weitläufigen Landschaftspark, in dem seit 900 Jahren auf traditionelle Weise Salz gewonnen wird. Lassen Sie sich bei dieser Reise in eine unvergessliche Zeit entführen!

Das Angebot

Nostalgie-Sonderzugreise von Wien nach Nova Gorica und zurück

(Zustiegsmöglichkeiten entlang der Strecke) Reservierter Sitzplatz im Salonwaggon

Alle Bustransfers vor Ort

4 x Nächtigung inklusive Frühstück in den Life Class Hotels

oder ähnlich Besichtigung Triest, Piran, Görz

Mittagessen Restaurant Pavel

Weinverkostung & Imbiss

Stadtbesichtigung der Schwesternstädte Izola & Koper

Schifffahrt entlang der Küste mit Muschelverkostung & 1/4 Wein

Besichtigung Gestüt Lipica

Mittagessen Taverne Ingrid

Führung Salinen Secovlje

Reisebetreuung

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 22.-26.10.2022

Preis pro Person im DZ ab 999 Euro,

EZ-Zuschlag: 179 Euro.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Reisebüro Kuoni GesmbH

Waaggasse 10

9020 Klagenfurt

Buchungen und Detailprogramm telefonisch unter +43 463 504711 9222 und per Mail unter office.klagenfurt@kuoni.at