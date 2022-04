Auf dieser historischen Bahnreise fahren Sie im Salonwagon nach Opatija, lernen Rijeka und Rovinj kennen, erfahren Wissenswertes über die Eisenbahn und genießen Kultur.

Auch wenn die Fahrt im Salonwagen von Majestic Train de Luxe das besondere Highlight dieser Reise ist, erwartet Sie auch nach Ihrer Ankunft in der kroatischen Perle Opatija ein buntes Programm für jeden Geschmack. Eine Istrien-Rundreise führt Sie gleich am zweiten Tag ins

malerische Rovinj und nach Motovun, wo Sie feinste Trüffel verkosten, am nächsten Tag steht ein fakultativer Ausflug auf die Insel Krk auf dem Programm und am Abend erwartet Sie niveauvolle Unterhaltung mit Christoph Wagner-Trenkwitz und der Sopranistin Cornelia Horak. Am letzten Tag der Reise lernen Sie noch die historische Stadt Rijeka mit ihren bekanntesten Sehenswürdigkeiten kennen, bevor es mit dem

Zug wieder zurück nach Österreich geht.

Das Angebot

Zugfahrt Wien/Graz – Opatija – Wien/Graz (Zubringer ab/bis Klagenfurt auf Anfrage) im Salonwagen von Majestic Train de Luxe

inkl. kulinarischer Genüsse

inkl. kulinarischer Genüsse 5 x Nächtigung mit HP im historischen 4* Remisens Premium

Heritage Hotel Imperial oder 5* Remisens Premium Hotel Ambasador

Heritage Hotel Imperial oder 5* Remisens Premium Hotel Ambasador Theateranekdoten von Christoph Wagner-Trenkwitz mit musikalischer Untermalung durch die Sopranistin Cornelia Horak

Vortrag von Gottfried O. Rieck über die Nostalgiewaggons und die Semmeringbahn

Vortrag über die Attraktionen der Zugstrecke durch den Bahnexperten Dr. Gerhard A. Stadler

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 21.10.-26.10.2022

Preis pro Person im DZ ab 2.490 Euro im Hotel Imperial bzw. ab

2.730 Euro im Hotel Ambasador

EZ-Zuschlag jeweils 250 Euro.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine Zeitung Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

MS6 Reisegesellschaft

Mießtaler Straße 14

9020 Klagenfurt

Tel.: (0463) 57 920

Mail: hamburg@ms6.at

oder über

Ruefa Reisebüros

Ruefa Graz, Hauptplatz 14, Tel. (0316) 82 64 56

Ruefa Klagenfurt, Neuer Platz, (0463) 56 400