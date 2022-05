Ein Kunst- und Kulturgenuss der Extraklasse erwarten Sie im September bei einer einzigartigen Venedig-Reise mit Gabriele Kiebacher.

Bei dieser Busreise nach Venedig besichtigen Sie sorgfältig ausgewählte besondere Punkte. Die musikalischen Höhepunkte, „Il Trovatore“ im lebendären La Fenice und „Il barbiere di Seviglia“ im Palazzo Barbarigo Minoto, werden Sie begeistern. Sie wohnen im Herzen der Stadt und werden von einer echten Kennerin Venedigs begleitet, der autorisierten Stadtführerin Gabriele Kiebacher. Am ersten Tag unternehmen Sie eine interessante Besichtigungstour durch die Lagunenstadt. Vom Markusplatz geht es durch versteckte, enge Gassen zu überraschenden Campi und Campielli und schließlich zum Fenice, einem der bekanntesten Theater der Welt. Der Rundgang endet in einem Bacaro mit Aperitivo und Cicchetti. Tag zwei führt Sie zu den schönsten Campi um San Marco mit der Dominikanerkirche Santi Giovanni e Paolo, dem Mausoleum der Dogen, der Scuola di San Marco und der Renaissance-Kirche Santa Maria dei Miracoli. Mit einem Privatboot besuchen Sie am dritten Tag Juwelen der Lagune: Die Insel Sant’Erasmo versorgt die Stadt Venedig mit Gemüse. Berühmt sind die „Castraure di Sant’Erasmo“, junge Artischocken, sowie die „Spareselle“, grüner, ganz dünner Spargel. Die Führung im armenischen Kloster auf der Insel San Lazzaro degli Armeni ist ein weiterer Höhepunkt dieser Reise. Der letzte Tag ist dem Palazzo Vendramin Calergi mit dem Richard-Wagner-Museum gewidmet. Der berühmte deutsche Komponist verstarb in dem Palazzo in den Armen seiner Geliebten. Noch einmal können Sie bei einer Mittagspause das Flair Venedigs genießen, dann bringt Sie Ihr Reisebus zurück nach Österreich.

Das Angebot

Busfahrt im Komfortreisebus, Zustieg: Graz, Villach, Klagenfurt

3 x Nächtigung und Frühstück im 4****-Hotel Bonvecchiati

Taxi-Boot Tronchetto - Hotel - Tronchetto

örtliche Reiseleitung durch Gabriele Kiebacher

Eintritt Scuola di San Marco, Giovanni e Paolo, Palazzo Vendramin Calergi

Besichtigung Gemüsebetrieb mit Aperitivo

Eintritt und Führung San Lazzaro degli Armeni

Privatboot in der Lagune

Besuch eines Bacaro mit kleinem Imbiss und Wein

Audiogeräte für die Führungen

Angebot gültig nur für Vorteilsclub-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 13.-16.9.2022

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.189 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 480 Euro

Eintrittskarten: „Il Trovatore“ im La Fenice: 180 Euro. „Il Barbiere di Siviglia“ im Musica a Palazzo: 85 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

L. Pecnik Autobusbetrieb

Schemerlhöhe 31

8302 Nestelbach

Tel.: (0 3133) 23 13

Mail: autobus@pecnik.at

Web: www.pecnik.at